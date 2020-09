Titrologie du 11 sept 2020: "Ouattara en campagne dans le Moronou"

La revue de presse ou la titrologie de ce vendredi 11 septembre, est dominée par la visite d'État effectuée par le président Alassane Ouattara dans la région du Moronou.

La visite d'État d'Ado dans le Moronou au coeur de la titrologie de ce vendredi

''Ouattara à Arah pour parler développement, paix et cohésion sociale'', peut-on lire à la Une de L'Intelligent d'Abidjan. L'Expression pointe à sa Une: ''Visite d'État/ Depuis le Moronou, Ouattara répond à l'opposition: ''Faisons confiance à nos institutions qui disent le droit''.

Même son de cloche pour L'Essor Ivoirien qui affiche à sa page d’ouverture: ''Visite d'État dans le Moronou hier, Ouattara aux ivoiriens: faites confiance à vos institutions et aux hommes qui ont prêté serment. Pour sa part, Le Rassemblement barre à sa Une: ''En visite d'État dans le Moronou, Ouattara rassure, l'État ne vous abandonnera jamais".

Le Patriote indique également à sa première page: ''Visite d'État/ hier devant les cadres, élus et chefs du Moronou, Ouattara: Les élections seront transparentes, tranquilles et apaisées. Le Matin pointe à sa Une: ''Recevant les chefs, élus et cadres du Moronou, hier, le président Alassane Ouattara: si je suis candidat, c'est pour notre pays''.

Quant à Le Jour Plus, il indique à sa Une: "Présidentielle 2020 / Alassane Ouattara en meeting à Arrah: faites confiance aux Institutions''. ''Dans le Moronou depuis mercredi, Ouattara en campagne avec les moyens de l'État'', peut-on lire à la Une de Notre Voie.

Soir Info barre à sa page d'ouverture: ''Retour de l'ex président en Côte d'Ivoire, voici ce que Ouattara propose à Gbagbo". Le Temps affiche à sa Une: ''3e Mandat illégal de Ouattara, le secrétaire général de l'ONU saisi". Le Bélier affiche à sa première page: ''Spécial Investiture, Bédié en marche vers le palais présidentiel".