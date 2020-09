Moronou: Ouattara offre de l’eau et de l’électricité aux parents d’Affi

A l'issue du Conseil des ministres tenu le mercredi 09 septembre 2020 à Bongouanou, le porte-parole du gouvernement, Sidi Tiémoko Touré, a déclaré que dans la Région du Moronou dont Pascal Affi N'guessan est le président de région, ce sont 16 châteaux d'eau qui ont été construits depuis 2011 pour faciliter l’accès des populations à l’eau potable.

Eau potable : 16 châteaux d'eau construits dans le Moronou depuis 2011

"Dans le Moronou, ce sont 16 châteaux d'eau qui ont été construits depuis 2011 et 10 autres sont en voie de construction dans la Région", a indiqué Sidi Tiémoko Touré. Selon une note d'informations publiée par le CICG, le porte-parole du gouvernement a relevé quelques défis auxquels la région est confrontée au niveau de l'hydraulique. Il a souligné que sur un besoin de 4000 m3 d'eau par jour, la région du Moronou ne dispose que de 2000 m3. "C'est d'ailleurs ce qui justifie la création d'une unité de production d'eau potable qui devrait produire les 2000 m3 d'eau/jour attendus. Cette unité sera inaugurée au cours de cette visite", a-t-il annoncé.

Selon Sidi Tiémoko Touré, le gouvernement toujours engagé pour l’amélioration des conditions de vie des populations, a entrepris d’importants travaux d’électrification dans la région. "Sur 117 villages, 90 sont déjà électrifiés et 14 initiatives d'extension de l'électricité sont en cours d'exécution, pendant que les 10 autres projets d'extension devraient voir le jour dans le courant de l'année 2021", a dit Sidi Tiémoko Touré. Créée en 2012 par le Président Alassane Ouattara, la Région du Moronou compte aujourd'hui une population estimée à 352 616 habitants. Ce Conseil des ministres s'est tenu dans le cadre de la visite d'État qu'effectue le Président de la République Alassane Ouattara dans la Région du Moronou, notamment à Bongouanou, Arrah et M'batto, du 09 au 12 septembre 2020.

Moronou: Les 1000 habitants du village d'Assikro (Arrah) désormais connectés au réseau électrique national

La localité d'Assikro, située à 7 km d'Arrah et forte d'environ 1000 habitants, a été mise sous tension électrique le jeudi 10 septembre 2020, par le Président Alassane Ouattara qui est en visite d'État dans la Région du Moronou (Centre-est), du 09 au 12 septembre. « L'électrification d'Assikro s’inscrit dans le Programme social du gouvernement dont l’objectif est d'améliorer les conditions de vie des Ivoiriens quel que soit l'endroit où ils se trouvent en Côte d'Ivoire. Cette électrification permettra d'impacter positivement la vie des habitants de la localité d'Assikro. Les élèves du village pourront travailler plus longtemps, les femmes pourront développer des activités génératrices de revenus grâce à cette électricité », a indiqué le ministre du Pétrole, de l'Energie et des Énergies renouvelables, Abdourahmane Cissé.

Selon le ministre Abdourahmane Cissé, les travaux d'électrification d'Assikro qui ont coûté 183 millions de FCFA, ont consisté à tirer environ 10 km de ligne moyenne et basse tension, à poser 55 poteaux et lampadaires, et aussi un transformateur. Heureux de cette initiative, le chef du village d'Assikro, John Anéoi Ané, a exprimé la reconnaissance de sa population au Président Alassane Ouattara pour "les avoir sortis de l'obscurité". "Je suis honoré de l'action du Président qui est venu personnellement accompagné de son épouse pour la mise sous tension. C'est la première fois qu'un Président de la République arrive chez nous, dans notre campement. Désormais, nous pourrons nous acheter des télévisions. C'est fini le temps des batteries. Les populations pourront désormais boire de l'eau glacée".

Pour la présidente des femmes du village, Etchè Aka, "la joie des femmes est grande car leurs enfants ne vont plus étudier à la lumière de la bougie et de la lampe tempête. Nous pourrons également mener des activités nécessitant de l'électricité pour subvenir à nos besoins". Dans le cadre de cette mise sous tension, 40 ménages d'Assikro bénéficient déjà du Programme électricité pour tous (PEPT) qui permet aux populations d'avoir un compteur à 1000 FCFA au lieu de 150 000 FCFA.