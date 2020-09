Titrologie du 21 sept 2020: "Bédié appelle à la désobéissance civile''

La titrologie ou revue de presse de ce lundi 21 septembre 2020 est dominée par deux faits majeurs. Il s'agit en effet du meeting du Rhdp du samedi dernier à Yopougon et la sortie du président du Pdci-Rda, Henri Konan Bédié, du dimanche.

La présidentielle d'octobre 2020 au coeur de la titrologie de ce lundi

'' A 39 jours de la présidentielle, le Rhdp colonise Yopougon de Gbagbo'', affiche Le Rassemblement qui relaie des propos tenus par le Premier ministre Hamed Bakayoko lors du meeting du Rhdp qui a eu lieu le samedi 19 septembre à Yopougon.

''Alassane Ouattara, c'est du concret'', indique-t-il. L'Intelligent d'Abidjan pointe à sa Une: ''Chers jeunes, n'écoutez pas ceux qui menacent la Côte d'Ivoire et qui veulent la voir brûler''. Le Patriote affiche également à sa page d'ouverture: ''Yopougon Ficgayo, Hamed Bakayoko aux jeunes : n'écoutez pas ceux qui menacent le pays''.

''Quand on aime son pays, on ne le menace pas'', poursuit Le Jour Plus. La titrologie de ce lundi évoque également la sortie d'Henri Konan Bédié du dimanche. Le Nouveau Reveil barre à sa première page: ''À l'issue de la réunion décisive, hier, au Pdci-Rda, le président Bedié lance le mot d'ordre : Face à la forfaiture, la désobéissance civile''.

Même son de cloche pour le quotidien Le Temps qui pointe à sa page d'ouverture: ''Face à la forfaiture de Ouattara, l'opposition appelle à la désobéissance civile''. ''Front contre un 3e mandat de Ouattara, place à la désobéissance civile'', peut-on lire à la Une de Générations Nouvelles.

Notre Voie affiche à sa Une: ''Protestation contre le 3e mandat, Bédié appelle à la désobéissance civile''. Cependant, Le Mandat semble ne pas apprécier le mot d'ordre du président du Pdci-Rda. ''Présidentielle 2020 / Après l'échec des manifestations de masse, Bédié et l'opposition choisissent la fuite en avant'', indique le journal à sa Une.

Le Nouveau Courrier revient sur la sortie de Guillaume Soro sur BBC Afrique. '' Ouattara qui a fait une rébellion, ne peut pas se permettre d'exclure des candidats'', lit-on à la Une du journal. Le Matin, pour sa part, mentionne à sa première page que ''le gouvernement se réjouit de la déclaration de l'UE''.