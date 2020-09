Présidentielle: Bédié appelle à la désobéissance, Adjoumani s'énerve

A quelques semaines de la tenue de la présidentielle d'octobre 2020, la pression monte entre l'opposition ivoirienne et le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), le parti pouvoir. Henri Konan Bédié, le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) a appelé les Ivoiriens à la désobéissance civile. Kobenan Kouassi Adjoumani, le porte-parole des houphouëtistes, s'indigne face aux propos du natif de Daoukro.

Présidentielle : Adjoumani dénonce les "propos irresponsables de Bédié"

Henri Konan Bédié, candidat du Parti démocratique de Côte d'Ivoire et ancien allié d'Alassane Ouattara, a ouvertement appelé à la "désobéissance civile" devant ce qu'il qualifie de "forfaiture" de l'actuel président ivoirien. Lors d'une rencontre des partis politiques de l'opposition significative et des organisations de la société civile, dimanche 20 septembre 2020, au siège du PDCI, l'ancien chef d'État a dénoncé les "emprisonnements arbitraires des démocrates ivoiriens, suite aux manifestations pacifiques occasionnées par la violation de la Constitution ivoirienne par le président sortant Alassane Ouattara, en briguant un troisième mandat à l’élection du 31 octobre 2020". Sans perdre de temps, le "sphinx" de Daoukro a laissé entendre que "face à la forfaiture, un seul mot d’ordre irréversible, la désobéissance civile dans l’unité d’action et dans la bonne programmation".

Le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix a apporté la réplique à Henri Konan Bédié et les opposants au régime d' Alassane Ouattara. "Le RHDP voudrait exprimer sa plus vive indignation face aux dérives répétées d’une opposition qui rêve de la magistrature suprême, sans passer par la voie des urnes", a fait savoir Kobenan Kouassi Adjoumani dans un communiqué. Le porte-parole du parti au pouvoir "condamne avec force et sans réserve, la sortie hasardeuse ainsi que les propos irresponsables de M. Henri Konan Bédié, de surcroît ancien Chef d’État, qui multiplie les déclarations incendiaires, verse dans la provocation inutile, défie les Institutions de la République, incite à la haine et à la violence politique".

Dans la note, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural soutient qu'en cas de troubles de l'ordre public, son parti politique tiendra pour responsables "toutes celles et tous ceux qui s’adonnent à des appels à la haine, à la violence et à l’instauration d’un climat de chaos". Tout en mettant l'opposition en garde contre "ses agissements contraires à la démocratie et à l’État de droit", le RHDP "voudrait faire remarquer que les appels à la désobéissance civile de M. Henri Konan Bédié et de ses alliés constituent en réalité un aveu d’impuissance d’une opposition qui a peur des élections et qui ne sait plus à quel saint se vouer à mesure qu’approche l’échéance du 31 octobre 2020".