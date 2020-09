Ouattara sur un timbre avec le Pape, le DG de la Poste se ridiculise

La Côte d'Ivoire et le Vatican ont symbolisé le cinquantenaire de leurs relations diplomatiques par un timbre. Le DG de la Poste de Côte d'Ivoire, qui voulait relever l'exclusivité d'un tel évènement s'est fait prendre par la réalité des faits.

Affaire de timbre : Quand la VAR rattrape le DG de la Poste de Côte d'Ivoire

9 septembre 2020 au Vatican, et 21 septembre 2020 à Abidjan, les autorités ivoiriennes et celles du Vatican ont célébré le cinquantenaire de leurs relations diplomatiques. Cette commémoration de la coopération entre le Saint-Siège et Abidjan a été matérialisée par la présentation d'un timbre à l'effigie du Pape François et du Président Alassane Ouattara, avec en toile de fond la Basilique « Notre Dame de la paix de Yamoussoukro ». Le prix fiduciaire de ce timbre est fixé à 2,40 euros, soit 1577 FCFA.

Isaac Gnamba Yao, Directeur général de la Poste de Côte d’Ivoire, enthousiasmé par un tel évènement, n’a pas manqué de lancer : « C’est la première fois en Afrique qu’un Pape pose avec un chef d’État sur un timbre. » Mais cette allégation a aussitôt été prise à défaut par la publication d'un timbre de poste marquant « la visite officielle de Sa Sainteté le Pape Jean-Paul II en Côte d’Ivoire », du 10 au 12 mai 1980. Ce timbre vendu à 65f était à l’effigie du Pape Jean-Paul II et de Felix Houphouët-Boigny.

Avec cette mise au point, preuve à l'appui, les propos du DG de la Poste viennent ainsi d'être démentis en cette période électorale, où tous les détails sont pris en compte par les adversaires politiques, toujours aux aguets pour trouver la moindre faille afin de mieux vaincre le challenger. Les proches du pouvoir RHDP espèrent toutefois que cette mauvaise publicité d'Alassane Ouattara ne va pas desservir leur candidat.

Toutefois, une source diplomatique proche du Vatican, tente de relativiser et insiste que "c'est la première fois que la Poste Vaticane fait l'émission commune d'un timbre avec un pays africain à l'effigie du Pape et d'un président africain".