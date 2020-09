Titrologie du 23 sept 2020: "Le RHDP sort les griffes contre Bédié"

La revue de presse ou titrologie de ce mercredi 23 septembre 2020 est dominée par la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire qui semble assez tendue à quelques semaines de la présidentielle.

La situation sociopolitique en Côte d'Ivoire au coeur de la titrologie de ce mercredi

''Situation politique et présidentielle en Côte d'Ivoire : fortes pressions sur Ouattara, le plan B de Bédié et de l'opposition révélé'', lit-on à la Une de Soir Info quand L'Inter revient sur les sorties d'Adama Bictogo et d'Affi N'Guessan. ''Bictogo (Rhdp): la récréation est terminée. Pascal Affi N'Guessan: je ne serai pas le candidat d'un scrutin tronqué''.

Notre Voie affiche à sa première page: ''A quelques semaines de l’élection présidentielle, Affi casse la baraque". Le Nouveau Reveil pointe à sa Une: ''Affi N'Guessan face à la presse, hier : je souscris entièrement et totalement à la désobéissance civile''.

Pour sa part, L'Intelligent d'Abidjan affiche à sa première page: ''Vers une réconciliation définitive de Gbagbo avec Affi qui rejoint le camp du Non à l’élection du 31 octobre 2020?''.

La titrologie de ce jour évoque également la réponse du RHDP au mot d'ordre de désobéissance civile, lancé par Bédié et l'opposition. ''Le RHDP met en garde l'opposition contre les menaces et les injures, la récréation est terminée'' titre Le Patriote.

Le Sursaut pointe à sa Une: ''Appel à la désobéissance civile, Adjoumani répond à l'opposition : la candidature d'Alassane Ouattara validée par le Conseil constitutionnel, n'est pas négociable''. Même son de cloche pour Le Matin qui barre à sa page d’accueil: ''Face aux appels à la désobéissance civile de Bédié et ses alliés, le RHDP sonne la fin de la récréation''.

Le Rassemblement affiche également à sa première page: ''Provocation, appels à l'insurrection... Le RHDP sort ses griffes''. Quant à L'Expression, il mentionne à sa Une: "Désobéissance civile, attaques contre Ouattara/ le Rhdp sort les griffes, la recréation est terminée''.