Côte d'Ivoire : Des émissaires du Vatican chez Alassane Ouattara

Le Vatican a dépêché une mission diplomatique auprès d'Alassane Ouattara, ce lundi 21 septembre 2020. Il s'agit officiellement, pour Abidjan et le Saint-Siège, de célébrer le cinquantenaire de leurs relations diplomatiques.

Alassane Ouattara évoque « d’excellentes relations diplomatiques » avec le Vatican

Mercredi 9 septembre 2020, la Côte d'Ivoire et le Vatican célébraient le cinquantième anniversaire de leurs relations diplomatiques. Cette commémoration a en effet été symbolisée par la présentation d'un timbre à l'effigie du Pape François et du Président Alassane Ouattara avec en toile de fond la Basilique « Notre Dame de la paix de Yamoussoukro », au Pape à l’issue de l’audience générale tenue à la Place San Damaso. Ces relations entre Abidjan et le Saint-Siège remontent en effet au 26 octobre 1970 sous l’impulsion du Président Félix Houphouët Boigny et du Pape PAUL VI.

Abidjan vient de sacrifier à la réciprocité en organisant, ce lundi, une cérémonie commémorant le cinquantenaire de ces relations bilatérales. Ainsi, Alassane Ouattara, le Président ivoirien, s'est-il félicité de cette bonne intelligence entre son pays et le Vatican. « Depuis 50 ans, le #Vatican et la #CIV225 (Côte d'Ivoire) partagent d’excellentes relations diplomatiques. Je suis heureux de présenter le timbre anniversaire édité par nos 2 postes à l’occasion de ce cinquantenaire et qui symbolise l’amitié et les liens remarquables entre nos deux États », a-t-il tweeté. La Poste cote d’Ivoire et Poste Vaticano ont décidé de fixer un prix fiduciaire de 2,40 euros, soit 1577 FCFA pour l’achat de ce timbre.

Il faut cependant noter que cette cérémonie intervient alors que le ministre Kobenan Kouassi Adjoumani a animé une conférence de presse, le 2 septembre dernier, à la Cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Plateau. Le porte-parole du RHDP répliquait ainsi à la sortie de Jean-Pierre Kutwa, Cardinal d'Abidjan, appelant au retrait du Président Alassane Ouattara de l'élection présidentielle de 2020. Des voix s'étaient alors élevées pour dénoncer une « profanation » de ce lieu de culte par le ministre ivoirien de l'Agriculture et du Développement rural. L'on apprendra par ailleurs qu'Abidjan a envoyé une délégation au Vatican à la suite de cet incident.