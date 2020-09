Écroué depuis 9 mois, Alain Lobognon a de profonds regrets

Cela fait neuf mois qu' Alain Lobognon et certains de ses camarades de Générations et peuples solidaires (GPS) sont en prison. Ces proches de Guillaume Soro ont été arrêtés le 23 décembre 2019, alors qu'ils se préparaient à accueillir leur mentor devant rentrer en Côte d'Ivoire, en provenance de Paris. Amira Lobognon, l'épouse de l'ancien ministre des Sports et des Loisirs, fait des confidences sur le député de Fresco.

L'épouse d' Alain Lobognon livre un secret sur le député de Fresco

Le 23 décembre 2019, Guillaume Soro, après un long séjour dans l'hexagone, devait fouler le sol ivoirien afin de lancer sa campagne présidentielle. En effet, quelques jours plus tôt, à Valence, en Espage, le président de Générations et peuples solidaires (GPS), avait annoncé sa candidature à la présidentielle du 31 octobre 2020. "Plusieurs partis pro-Soro m’ont déjà choisi comme leur candidat, alors oui, je serai candidat", avait lancé le député de Ferké, dont la rupture avec Alassane Ouattara était consommée. Le leader des soroistes avait démissionné de son poste de président de l'Assemblée nationale suite à son refus d'adhérer au Rassemblement des houphouëtiestes pour la démocratie et la paix (RHDP). Mais l'ex-chef rebelle n'a pu regagner Abidjan et son avion a été dérouté au Ghana. Certains de ses proches, dont Alain Lobognon, sont mis aux arrêts pour "troubles à l'ordre public et "atteinte à la sûreté de l'État".

Alain Lobognon, pour sa part, est écroué à la prison d'Agboville, dans le sud de la Côte d'Ivoire. À en croire Amira Lobognon, son épouse, le député de Fresco a de profonds regrets. "Des regrets ? Oui tu en as comme tout être humain. Pas pour tes choix politiques ou ton combat pour la démocratie, les droits de l’homme et la liberté d’expression, mais plutôt, pour l’homme que tu as porté au pouvoir avec tes camarades", a écrit la compagne de l'ancien ministre des Sports et des Loisirs sur les réseaux sociaux.

Dans une lettre publiée sur la toile, elle a laissé un message à son époux. "Avec le temps, les enfants se sont résignés à me poser la question, à savoir, quand est ce que tu rentreras chez toi, auprès des tiens. Car c’est toujours la même réponse : « Les filles, papa et ses compagnons sont les marionnettes d’une pièce de théâtre dirigé par un marionnettiste et nous en sommes le décor. Mais un jour, la pièce de théâtre finira par s’arrêter. Gardons la foi. » ", dit Amira Lobognon.