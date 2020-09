Titrologie du 30 sept 2020: "Le report de la présidentielle demandé"

La titrologie ou la revue de presse de ce mercredi 30 septembre est dominée par l'élection présidentielle d'octobre 2020, et plus particulièrement le rapport produit par une Organisation non gouvernementale (ONG) internationale recommandant le report du scrutin présidentiel.

La présidentielle du 31 octobre au coeur de la titrologie de ce mercredi

''A quelques semaines de la présidentielle : un rapport sur la Côte d'Ivoire prévient: il est encore temps d'éviter que l'histoire se répète. Le report de l'élection demandé'', peut-on lire à la Une du journal L'Inter.

Le Quotidien d'Abidjan barre à sa Une: ''Situation socio-politique explosive, pourquoi la communauté internationale a lâché Ouattara. L'ONG internationale Crisis-Group exige le retour de Gbagbo et Soro. Le régime totalement encerclé''.

Le Nouveau Courrier pointe à sa première page: ''A un mois de la présidentielle 2020, une organisation internationale pose des conditions à Ouattara, une autre gifle pour le régime Rhdp''.

Même son de cloche pour Dernière Heure Monde qui affiche à sa page d'ouverture: ''Présidentielle du 31 octobre 2020, voici les cinq gros problèmes. Pourquoi le décalage de la présidentielle s'impose. Crisis Group demande le report de la présidentielle''.

Le Temps, pour sa part, mentionne à sa Une: ''Présidentielle ivoirienne d'octobre 2020, un rapport américain exige le report du scrutin, le retour de Laurent Gbagbo et de Soro''. L'Intelligent d'Abidjan indique également à sa Une: ''Présidentielle ivoirienne, International Crisis Group dans le groupe du non au 31 octobre 2020. Depuis 1995, aucun scrutin présidentiel n'a donné lieu à une alternance pacifique''.

Notre Voie barre à sa Une: ''Élection présidentielle du 31 octobre, Ouattara seul face à l'histoire. L'ONG international Crisis Group prend position''.

''Présidentielle 2020: A deux semaines du lancement de la campagne, voici le grand défi que Ouattara lance à Bédié, Gbagbo, Soro. KKB convoqué par le PDCI-RDA'', lit-on à la Une de Soir Info.

Le Bélier Intrépide, lui, pointe à sa page d'ouverture: ''Présidentielle 2020/ précampagne déguisée du régime, le Rhdp dilapide les fonds de l'État et nargue le peuple''.

Le Mandat mentionne à sa Une: ''Pour la victoire sans appel de Ouattara dès le premier tour, voici le commando du Rhdp. Hamed Bakayoko chef d'orchestre''.

Pour sa part, Le Rassemblement affiche à sa page d'accueil: ''À 30 jours de la présidentielle, les femmes de l'administration épousent Ado. Du costaud à la rue Lepic hier''.