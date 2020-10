Des fans de Yodé et Siro en veulent à ASalfo : Ce qui a tout provoqué

Yodé et Siro seront en concert le samedi 10 octobre 2020. Les deux chanteurs donnent un rendez-vous aux amoureux de la musique zouglou au Palais de la culture de Treichville. Mais quelques jours avant le show, les fans de Dally Djédjé Gervais et Aba Sylvain Decavailles sont très remontés contre ASalfo, le lead vocal du célèbre groupe ivoirien Magic System. Qu'est-ce qui a provoqué cette montée de colère ?

Yodé et Siro en concert à Abidjan, ASalfo fait le show à Yamoussoukro

On peut le dire, Yodé et Siro ont effectué un retour gagnant après de longues années d'absence sur la scène musicale ivoirienne. Les deux enfants de Gbatanikro, un quartier de la commune de Treichville, n'avaient plus mis de disque sur le marché depuis 2007, année où ils ont sorti l'album Sign'Zo. Treize ans plus tard, Dally Djédjé Gervais (Yodé) et Aba Sylvain Decavailles (Siro) signent leur grand retour dans le showbiz. Les zougloumen ont livré leur dernier livre sonore le vendredi 3 juillet 2020. Le public ivoirien a positivement accueilli l'album Héritage de Yodé et Siro, car les deux chanteurs ont vendu plus de 10 000 CD en 48 heures.

Quatre mois après la sortie de leur dernier album, Yodé et Siro ont décidé de communier avec leurs fans à l'occasion d'un concert prévu pour le samedi 10 octobre 2020 au Palais de la culture de Treichville. Mais à cette même date, Traoré Salif, plus connu sous le nom ASalfo, directeur exécutif de la Fondation Magic System, organise, en collaboration avec l'Union européenne, un mega concert gratuit à Yamoussoukro. Ismaël Isaac, Yabongo Lova, Safarel Obiang, 100 Façons et bien d'autres artistes sont attendus à ce spectacle. C'est justement ce qui a provoqué l'ire des fans de Yodé et Siro. En effet, ils estiment que par solidarité, ASalfo aurait pu choisir une autre date pour son évènement. Ils n'ont pas manqué de le faire savoir au lead vocal de Magic System à travers des commentaires sur la toile.

Il faut noter que des individus avaient appelé les Ivoiriens à boycotter le concert de Yodé et Siro parce que la sécurité ne sera pas garantie. En réaction, Yodé et Siro ont annoncé que même s'il y a deux personnes, le spectacle aura lieu.