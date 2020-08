Zouglou: Prométhée "Révolution" recrute de nouveaux talents

Prométhée, lead vocal du groupe Révolution, a procédé jeudi 13 août 2020 au lancement d’un concours de chant, qui sillonnera plusieurs villes de la Côte d’Ivoire.

Prométhée se lance dans la pérennisation du Zouglou

Membre du groupe ‘’Révolution’’, Prométhée a décidé de s’investir dans la pérennisation du mouvement musical qui l’a révélé au grand public, le Zouglou. En effet, il a initié un concours de chants Zouglou, qui va sillonner huit grandes villes de la Côte d’Ivoire.

Il a livré l’information jeudi au cours d’une conférence de presse, qui s’est déroulée au Plateau, en présence du Directeur de la troisième chaîne de télévision nationale (La 3), Didier Bleou.

Manifestant le désir de révéler au grand public des talents cachés, il a fait savoir que son équipe et lui visiteront les villes de Gagnoa (vendredi 21 août de 16h à 20h), San-Pédro (samedi 22 août de 14h à 18h), Yamoussoukro (vendredi 28 août de 14h à 18h), Man (samedi 29 août de 14h à 18h), Abengourou (vendredi 04 septembre de 18h à 21h) et Abidjan (samedi 05 septembre de 10h à 18h).

A l’issue de cette tournée, les candidats retenus devront s’affronter dans quatre phases de poule qui auront lieu entre les 11 et 16 septembre à Abidjan et à Grand Bassam. Les vainqueurs seront propulsés en demi-finales (vendredi 25 et samedi 26 septembre à Abidjan). La grande finale de ce concours aura lieu le vendredi 2 octobre au Palais de la Culture de Treichville.

Le vainqueur de la finale décrochera le prix A’Salfo du meilleur chanteur Zouglou, la somme d’un million F Cfa, la production et la promotion d’un single, sans compter d’autres importants lots.

Les 2ème et 3ème recevront respectivement les sommes de 500 000 F Cfa et 100 000 F Cfa et plusieurs lots de partenaires. Toutes les étapes de ce concours seront diffusées sur La 3.