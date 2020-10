Affaire "boycott concert de Yodé et Siro : Yabongo prend position

L'affaire du boycott du concert de Yodé et Siro fait grand bruit actuellement. Le rendez-vous entre le groupe zouglou et les fans de cette musique est prévu pour le samedi 10 octobre 2020 au Palais de la culture de Treichville. Yabongo Lova, artiste-chanteur, s'est prononcé sur ladite affaire dans laquelle son nom a été cité.

Yabongo Lova s'engage aux côtés de Yodé et Siro

Au moment où Yodé et Siro seront en communion avec leurs fans au Palais de la culture de Treichville, le samedi 10 octobre 2020, ASalfo organisera un concert gratuit à Yamoussoukro, à la même date. Des férus de la musique du duo venu du quartier de Gbatanikro, à Treichville, ont vite fait de crier au boycott de la part du lead vocal de Magic System. Pour eux, il est clair que le Gaou Magicien a décidé de saboter le spectacle de Yodé et Siro. Ils ont attaqué le directeur exécutif de la Fondation Magic System. Les fans de Yodé et Siro n'ont pas manqué de tirer à boulets rouges sur Yabongo Lova, qui prendra part au show d'ASalfo dans la ville natale de feu Félix Houphouët-Boigny.

Yabongo Lova, pour sa part, a tenu à clarifier les choses. Michael Franck Bially, de son vrai nom, a tenu à faire une mise au point auprès de ses sympathisants. "En effet, depuis bien longtemps, nous avons été contacté par la Fondation Magic System pour un "Concert pour la Paix" à Yamoussoukro à la date du 10 octobre 2020. Bien évidemment, nous avons accepté, mais en précisant aux organisateurs que nous avions déjà un engagement à Abidjan précisément à Koumassi le même jour (10 octobre). Et sachant que notre heure de passage à Yakro ne dérange pas celui du spectacle de Koumassi, nous avons sans hésiter accepté ce deuxième spectacle du même jour surtout que celui de Yakro est pour la paix", a-t-il déclaré sur sa page Facebook.

Poursuivant, Yabongo Lova a déclaré qu'il entend soutenir Yodé et Siro pour leur concert. "Le samedi 10 octobre pour être d'abord à Yamoussoukro, respecter notre engagement qui a été pris depuis bien longtemps puis nous irons au Palais de la culture à Abidjan Treichville soutenir nos grands frères Yodé et Siro et enfin terminer à Koumassi lieu de notre deuxième spectacle de la journée", a-t-il promis.