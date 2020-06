Après Eudoxie Yao, Mike Le Bosso s'empoigne avec Yabongo Lova

Le producteur d’artistes et promoteur de spectacles vivant en France, Mike le Bosso, a répondu aux propos de l’artiste Zouglou, Yabongo Lova, lors de son passage à l’émission Peopl’Emik de La 3.

Mike Le Bosso: ‘’Yabongo est un petit ingrat‘’

Le talentueux artiste zouglou, Yabongo Lova, et son ex producteur Mike Le Bosso, ne sont plus en odeur de sainteté. Un différend entre les deux acteurs culturels ivoiriens, s’est même achevé devant les tribunaux. Invité récemment à l’émission Peopl’Emik, le chanteur est revenu sur sa discorde avec son ancien producteur. ‘’Mike Le Bosso et moi avons signé un contrat de trois (3) ans avec deux (2) albums. Après qu'il a produit mon premier album "Lumière" sorti en Septembre 2012, Mike Le Bosso, mon producteur, m'abandonne en cours de route. Il ne s'est plus préoccupé du reste. Car, selon lui, cet album était nul. Qu'il a gaspillé son argent pour rien. Il me criait dessus au téléphone. Je ne me suis pas découragé. J'ai galvanisé mes danseurs et mon staff. Nous nous sommes battus tout doucement pour positionner cet album avec les maigres moyens dont je disposais’’, a déclaré Yabongo.

Irrité par les propos de Yabongo Lova, Mike Le Bosso a tenu à donner sa version des faits dans une vidéo sur Facebook. ‘’J’ai produit le premier album d’Atito Pkata et Sisco l’Imperial intitulé ‘’Rédemption''… Quand on a fini l’album, Atito m’a demandé de produire son jeune frère Yabongo et c’est ainsi qu’il m’a remis son contact…Je l’ai appelé et nous avons signé le contrat… Je l’ai envoyé chez David Tayorault pour enregistrer un album de 10 titres… Yabongo est un petit très ingrat … Yabongo était à Abidjan, il n’avait pas de toit. C’est moi qui lui ai remis de l'argent pour qu’il se prenne un studio …parce que pour moi, un artiste doit être à l’aise pour travailler...Une seule chanson m'a coûté 500 000 Fcfa et il y avait 10 titres dans son album. Faites-le calcul‘’, a expliqué Mike Le Bosso.

Puis d’ajouter: ‘’Son album n’était pas encore sorti en France mais je voulais quand même le faire venir avec Attito et Sisco l’impérial qui, eux par contre, avaient déjà sorti leur album. C’était en décembre 2012. Les artistes devraient rentrer à l’Ambassade un mardi pour récupérer leur visa mais Yabongo a perdu son passeport le samedi… C’est ainsi qu’Attito et Sisco sont rentrés à Paris, et Yabongo, lui, n’est pas venu… Voilà comment Yobongo va se fâcher. Il va prendre mon album que j’ai financé pour le remettre à Charly Parker. Ils ont ensuite dupliqué les Cd qu’ils ont revendus à mon insu … Je ne sais pas pourquoi il m’en veut. S’il n’est pas venu en France, c’est lui-même qui a perdu son passeport…‘’, a-t-il confié.