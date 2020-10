Titrologie : Revue de la presse ivoirienne du 10 octobre 2020

Samedi 10 octobre 2020, la titrologie porte essentiellement sur la vie politique en Côte d'Ivoire. La presse ivoirienne se fait l'écho de la visite d'Alassane Ouattara dans le Nord du pays, mais également du meeting de l'opposition, qui se tient ce jour au stade Félix Houphouët-Boigny.

Titrologie, Ouattara confirme la tenue de la présidentielle

Pour Alassane Ouattara, il n'y a pas de doute, l'élection présidentielle aura bel et bien lieu le 31 octobre 2020. "L'élection du 31 octobre aura lieu et sera paisible", a déclaré le président ivoirien dans les colonnes de L'Expression. Notre confrère ne manque pas de faire savoir que "l'opposition continue de rêver debout". Dans sa titrologie, Soir Info, confie qu'à 22 jours du scrutin présidentiel, le président sortant "fait une descente dans le Nord du pays". Le journal mentionne également qu'attendus à la Commission électorale indépendante (CEI), hier vendredi, Henri Konan Bédié et Pascal Affi N'guessan ont brillé par leur absence.

Le Nouveau Réveil, s'intéresse au meeting de l'opposition prévue ce jour et affirme que "debout, le peuple se dresse contre Ouattara". Pour sa part, Le Mandat afficher sur sa couverture qu'Ibrahime Coulibaly Kuibiert, le président de la Commission électorale indépendante, a remis les specimens aux candidats à la présidentielle. A en croire Le Matin, face aux élus et cadres de la région des Savanes, Alassane Ouattara a mis en garde contre tout trouble à l'ordre public. "Aucun désordre ne sera toléré", a prévenu le chef de l'Etat. Lors de sa visite dans la région du Poro, le numéro un ivoirien s'est recueilli sur la tombe du patriote Peleforo Gbon, nous apprend Le Jour Plus. Le journal fait également mention de la remise par la CEI, des spécimens de bulletins de votes et des affiches aux candidats au scrutin présidentiel du 31 octobre 2020. Sur la question de sécurité de ces élections, rassure le président Ouattara, à la manchette de Le Patriote, " ne donneront lieu à aucun débordement" .