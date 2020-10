Avant la Présidentielle, Président Ouattara sur la tombe d'Amadou Gon

Alassane Ouattara est candidat à l'élection présidentielle de 2020. Et ce, à la suite du décès d'Amadou Gon Coulibaly. En visite dans quatre régions du Nord ivoirien, le chef de l'État entend aller se recueillir sur la tombe de défunt dauphin.

Alassane Ouattara va présenter sa candidature à Amadou Gon Coulibaly

5 mars 2020, Alassane Ouattara annonçait devant l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en Congrès sa volonté de prendre sa retraite politique définitive et de passer la main à une jeune génération. Une semaine plus tard, Amadou Gon Coulibaly sera désigné candidat à l'élection présidentielle de 2020 lors d'un Conseil politique du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP, au pouvoir) tenu à cet effet.

Cependant, le Premier ministre et dauphin désigné du président ivoirien succombera par la suite à une crise cardiaque, après deux mois de soins intensifs, en plein Conseil des ministres. Cette brusque disparition plongera le Président Ouattara dans une profonde affliction, mais il finira par succomber aux incessants appels des militants et cadres de son parti, le RHDP unifié, et annoncera, lors de son adresse à la Nation, le 6 août 2020, sa candidature au scrutin présidentiel du 31 octobre 2020. Korhogo avait d'ailleurs appelé le chef de l'État à se porter candidat en lieu et place du Lion du Poro.

Aussi, à l'occasion de sa visite dans les régions du Poro, du Tchologo, de la Bagoué et du Kabadougou, du 8 au 11 octobre 2020, Alassane Ouattara entend faire une escale, ce vendredi 09 octobre, à Korhogo, pour se recueillir sur la tombe de son « fils ». Le programme de cette visite spéciale s'établit comme suit :

- 10H : Départ du Cortège présidentiel pour les cérémonies de recueillement

- 10H 05 : Arrivée et Recueillement de S.E.M. Alassane OUATTARA, Président de la République, sur la tombe du Patriarche Gon COULIBALY

- 10H30 : Départ pour le Caveau de Feu le Premier Ministre Amadou Gon COULIBALY

- 10H35 : Arrivée et Recueillement de S.E.M. Alassane OUATTARA, Président de la République, sur la tombe de Feu le Premier Ministre Amadou Gon COULIBALY