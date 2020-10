Après son clash avec Vitale, Le Molare dans une nouvelle affaire

Le Molare est encore sous les feux de la rampe après l'épisode avec Vitale lors des festivités du PRIMUD (Prix international de la musique urbaine et du couper décaler). Soumahoro Moriféré, de son vrai nom, promoteur du PRIMUD est au centre d'une vive accusation de la part du jeune rappeur Ramba Junior. Que reproche-t-on au boss du couper décaler ?

Le Molare pris à partie par le staff de Ramba Junior

On se rappelle que la tension était montée entre Le Molare et la chanteuse Vitale. A l'occasion d'un spectacle par rapport au PRIMUD de l'ancien compagnon de Doukouré Hamidou Stéphane dit Douk Saga, la "Beyoncé d'Afrique" et son staff ont eu des démêlées avec le promoteur du Prix international de la musique urbaine et du couper décaler. ""Qu'on ne m'associe plus au PRIMUD, au FestiPrimud ou à quoi que ce soit qui est en rapport avec le Boss Molare ! Cette décision, je la prends parce que j'ai trop encaissé... Je suis fatiguée d'être humiliée. J'ai tout encaissé avec le boss Molare. Je l'ai trop respecté, mais il ne fait qu'abuser de moi. Ce samedi, je devais prester au Festi Primud à 19 h, je suis arrivée, les choses n'avaient pas encore commencé. Je suis allée m'asseoir dans les loges. J'ai patienté jusqu'à 22 heures... et il y a un artiste qui est venu me trouver dans les loges, et on me dit qu'il va prester avant moi parce qu'il a été payé alors que moi, je n'ai jamais été payée pour une seule prestation avec Molaré", avait lancé en colère Bomisso Minin Nadège.

Fort heureusement, la situation est vite devenue calme entre Le Molare et La Patrona. Vitale a annoncé dans une vidéo que les choses sont entrées dans l'ordre. Les deux stars ont fumé le chalumet de la paix. "Je m’excuse auprès de toi. C’est des choses qui ne devraient pas arriver. Ce sont des incompréhensions. On s’excuse auprès de tout le monde. On aura toujours besoin de toi. Apaise ton cœur. C’est la famille. Malgré toutes les frustrations, cela n’a pas empêché qu’on se retrouve", s'était exprimée Vitale dans une vidéo. Pour sa part, Le Molare n'a pas fait de difficultés pour accepter les excuses de sa "petite soeur".

A peine ce différend réglé, le boss du couper décaler est pris à partie par le staff du jeune rappeur Ramba Junior. En effet, pour les proches du petit poucet du rap ivoirien, le prix de la Révélation rap afro ivoire, décerné lors de la soirée du PRIMUD, devrait revenir à leur poulain. "Alors là, nous ne sommes pas du tout contents. Ramba était en tête des votes de la catégorie depuis plusieurs semaines, il était parti pour gagner sans surprise et subitement on nous présente un autre qui est désigné comme le vainqueur. Abomé L’Éléphant qu’ils ont choisi, en toute sincérité qu’est-ce qu’il a prouvé cette année ?", a confié le staff de Ramba Junior à Vibe Radio. Pour l'heure, Le Molare n'a pas encore réagi à cette sortie.