Chaude empoignade entre Molaré et Vitale à Abobo, ce qui s'est passé

La tension est montée d'un cran ce week-end entre le boss du Couper-décaler, Molaré, et ''sa fille'' Vitale. Fort heureusement, les choses sont rentrées dans l'ordre.

Que s'est-il passé entre Molaré et Vitale?

La chanteuse ivoirienne, Bomisso Nadège alias Vitale, était très en colère contre le boss du Couper-décaler, Molaré, par ailleurs commissaire général du Prix international des musiques urbaines d'Anoumanbo ( Primud ).

Dans une vidéo publiée sur sa page Facebook, Vitale a même annoncé son retrait du Primud 2020 en raison de certaines frustrations qu'elle dit avoir vécues. Un incident qui s'est produit samedi lors des Festivités du Primud à Abobo a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase.

"Qu'on ne m'associe plus au Primud, au FestiPrimud ou à quoi que ce soit qui est en rapport avec le Boss Molare ! Cette décision, je la prends parce que j'ai trop encaissé... Je suis fatiguée d'être humiliée. J'ai tout encaissé avec le boss Molare. Je l'ai trop respecté, mais il ne fait qu'abuser de moi. Ce samedi, je devais prester au Festi Primud à 19 h, je suis arrivée, les choses n'avaient pas encore commencé. Je suis allée m'asseoir dans les loges. J'ai patienté jusqu'à 22 heures... et il y a un artiste qui est venu me trouver dans les loges, et on me dit qu'il va prester avant moi parce qu'il a été payé alors que moi, je n'ai jamais été payée pour une seule prestation avec Molaré'', a confié Vitale qui a également révélé que son manager et ses danseurs ont été tabassés ce samedi en présence de Molaré. Chose qu'elle considère comme un véritable manque de respect.

La réaction du boss du Couper-décaler ne s’est pas fait attendre. Dans une vidéo publiée sur sa page Facebook, Molaré a fait savoir qu’il n’a pas du tout apprécié la sortie de Vitale qu’il considère comme sa fille.

''Il y a plus de 60 artistes qui sont passés au Primud, pourquoi c'est avec toi seule qu'il y a eu problème? Le Primud ne m'appartient pas; ça appartient à la Côte d'Ivoire. Si tu veux te retirer, retire-toi, mais ne m'expose pas en racontant des mensonges'', a lancé Molaré qui semble avoir finalement réglé son différend avec ''sa fille'' Vitale, comme le témoigne une autre vidéo postée sur la toile.

''Palabre est fini. J'étais un peu fâchée. Le papa est venu. Il dit de ne pas me fâcher. Donc je suis toujours dans le jeu. Continuez de voter pour moi'', s'est résignée Vitale.