Ramba Junior: Son passage sur un plateau télé crée la polémique

Le passage du jeune rappeur ivoirien Ramba Junior sur le plateau de l'émission Peopl’Emik diffusée sur la troisième chaine de télévision nationale (La 3), suscite une vive polémique sur la toile.

Ramba Junior à Didi B. Kiff No beat: ‘’On sait qu’il est grand mais il ne doit jamais insulter ses petits frères''

Le petit Diabaté Aboubakar, plus connu sous le nom de Ramba Junior, a été invité, mercredi, à l’émission Peopl’Emik afin de s’exprimer sur sa mésentente avec le rappeur Didi B. du groupe Kiff No beat. Très agité sur le plateau, ce gamin de 10 ans n’est pas allé du dos de la cuillère pour cracher ses vérités à la face de son ainé.

‘’C’est eux qui ont commencé; ils ont insulté mon producteur et ça m'a fait mal. Donc j’ai décidé de les clasher… Didi B est laid … On sait qu’il est grand mais il ne doit jamais insulter ses petits frères sinon tout le monde va l’insulter. Qu’il se taise d’abord. Il veut montrer que c’est lui le boss. Ce n’est pas un boss… S’il m’insulte encore, je vais l'attaquer et puis rien ne va se passer‘’, a soutenu le Petit Ramba Junior.

Il dit ne pas accepter d'être comparé aux jeunes rappeurs de son âge qui se sont récemment révélés au grand public, notamment le petit Sk 07 et le jeune Fr2d, fils de la chanteuse couper décaler, Vitale. ‘’Je ne me compare pas aux enfants; qu’ils se calment. C’est moi qui ait commencé dans le Rap et ils sont arrivés après. Tous les petits Sk, le fils de Vitale, veulent faire du Rap mais qu’ils se calment‘’, soutient-il.

Les vidéos du passage de Ramba Junior sur La 3 inondent déjà la toile, suscitant de nombreux commentaires. Certains internautes estiment que l'adolescent, certainement très adulé par les gamins de son âge, ne devrait pas tenir des propos aussi agressifs sur un plateau télé. ‘’Il est important de ne pas encourager et faire la promotion de la médiocrité, et de promouvoir l’excellence. Sinon quel exemple voudrait-on véhiculer? Ce petit pouvait parler de tout sauf d’une discorde qu’il a eue avec ses ainés‘’, a commenté un internaute.