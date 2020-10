La Haye: Sidoine Bao, l'Ivoirienne de 21 ans recrutée à la CPI

« Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années », dit l'adage. Sidoine Bao vient d'en faire la plus belle démonstration en se faisant recruter à ses 20 ans en qualité de stagiaire par la Cour Pénale Internationale (CPI).

D'Angré à La Haye, Sidoine Bao s'impose par son charisme et sa rigueur

Des Ivoiriens à la CPI, ce n'est pas que dans le box des accusés. Si les avocats Maîtres Claver N'Dri, Sery Zokou, Serge Gbougnon et Madame Baroan ont fait montre de leur qualité d'avocats à La Haye, une autre Ivoirienne vient de franchir les portes de cette illustre juridiction dont les recrutements sont très sélectifs à l'échelle planétaire. C'est pourtant l'exploit que vient de réussir Sidoine Bao en intégrant le personnel de cette Cour en tant que stagiaire.

Rien ne présageait cependant une telle ascension. Depuis le Lycée moderne de Cocody Angré, la jeune élève réussira en effet à obtenir son Baccalauréat littéraire, avant de s'envoler pour Bridgeport aux États-Unis, où elle s'inscrira pour des études de Politique économique et diplomatie à l’Université de ladite ville.

Dès son année de Bachelor, Sidoine postule pour un stage à la CPI, pourtant réservé pour des diplômés en Master. Sa rigueur intellectuelle, son charisme et surtout son audace constitueront pour elle des atouts qui lui ouvriront le sésame dès décembre 2019.

Bao Sidoine n’est pas à son premier exploit. Au sein de son université, elle avait été déjà cooptée pour encadrer des étudiants en année inférieure. Elle fut par ailleurs lauréate de plusieurs prix d’excellence d’études secondaires (Major de promotion, Meilleure élève littéraire, Lauréat prix d’Anglais...) et Universitaire (Alpha Lambda Delta Honor Society Member, President list...).

Avec l'association The Way Out dont elle est la fondatrice, Sidoine Bao entend promouvoir l’excellence en milieu éducatif ouest-africain à travers des questions liées aux Droits de l’homme, au développement et à l’éducation. Ses qualités de polyglotte, avec l’Anglais, le Français, l’Espagnol et le Chinois comme langues de prédilection, vont assurément lui ouvrir de plus grandes portes sur le monde.