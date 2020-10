3e mandat de Ouattara: Gauz tire les oreilles à Marie Arena et l'UE

Armand Patrick Gbaka-Brédé, plus connu sous le nom Gauz, est connu pour être un observateur averti de la scène politique ivoirienne. Devant le débat sur le 3e mandat d'Alassane Ouattara, l'écrivain ivoirien refuse de se taire. Quand Marie Arena, la présidente de la sous-commission des droits de l'homme au Parlement européen, dénonce la candidature d'Alassane Ouattara dans un discours, l'homme de culture ne manque pas de lui faire des précisions.

3e mandat : L'écrivain ivoirien Gauz tacle l'Union européenne

En Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara est candidat pour un 3e mandat. Dans sa volonté de demeurer au Palais présidentiel au soir du 31 octobre 2020, le président ivoirien se heurte à l'opposition de son pays, qui lui nie le droit de prendre part au scrutin présidentiel. Mais le chef de file du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) reste convaincu que la loi fondamentale ivoirienne, la Constitution, lui confère le droit de briguer un autre mandat à la fin de son second quinquennat.

Ainsi malgré les cris de protestation, l'ancien directeur général adjoint du FMI (Fonds monétaire international) poursuit son chemin et tient à conserver le pouvoir d'État. De l'autre côté, les adversaires politiques n'en démordent pas. Ils ont organisé un meeting de protestation le samedi 10 octobre 2020 au stade Félix Houphouët-Boigny.

Armand Patrick Gbaka-Brédé ou encore Gauz ne reste pas indifférent à l'actualité politique qui prévaut en Côte d'Ivoire peu avant l'élection présidentielle. Sans faux fuyant, l'auteur du livre Camarade Papa a sorti les griffes contre Marie Arena qui a ouvertement condamné la candidature d'Alassane Ouattara. "Il s'agit d'élection sous haute tension. Vous avez bien pointé les éléments qui mettaient sous tension la Côte d'Ivoire, le 3e mandat qui est anticonstitutionnel, l'exclusion de l'opposition, dont Gbagbo et Soro, la non-indépendance de la justice qui a été démontrée", a-t-elle martelé dans un discours.

Loin de soutenir le 3e mandat d'Alassane Ouattara, le Prix des libraires Gibert Joseph 2014 critique la position de Marie Arena. "Si je ne m'abuse, l'UE et ses deux ambassadeurs (Asalfo et le blanc) ont organisé un "immense" concert de la Paix à Yamoussoukro le 10, endroit et moment idéaux pour lire un tel discours, non ? Et il y a eu l'occasion de vos échanges "riches et fructueux" avec le siditourisme", a fait savoir Gauz à travers un tweet. Armand Gauz est photographe, scénariste et un véritable passionné de l'art.