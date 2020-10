Zouglou: Asalfo accusé de "conspiration" contre Yodé et Siro

Le lead vocal du groupe Magic System, Asalfo, est accusé de vouloir boycotter le concert de Yodé et Siro qui aura lieu ce samedi 10 octobre 2020 à Abidjan. Voici les raisons.

Que se passe-t-il entre Asalfo et le groupe Yodé et Siro?

Les artistes zouglou Yodé, Siro et Asalfo sont des amis de longue date. En mai 2019, à l'occasion des activités du Festival des musiques urbaines d’Anoumabo (Femua), qui ont eu lieu à Bayekou Bassi, village de Daly Djédjé Gervais dit Yodé, situé dans le département de Gagnoa, le lead vocal du groupe Magic System, Traoré Salif dit Asalfo, également commissaire général dudit festival, a fait des confidences sur ses relations avec Yodé, qui étaient jusque-là meconnues de tous.

«Dans la vie, c’est quelqu’un qui nous pousse et peut-être que la vie peut vous être favorable dans le futur plus qu’à cette personne qui vous a tendu la main. La première personne qui est venue me voir à Anoumabo et qui m’a dit, "viens, je vais te présenter à un producteur", c’était Petit Yodé. Il m’a tendu la main avec tout le groupe Magic System », a-t-il reconnu.

Poursuivant, Asalfo ajoutera : « La première fois que je rencontrais un producteur de musique, la première fois que quelqu’un présentait le groupe Magic System à un producteur de musique, la première fois que nous allions être produits, c’est un fils de Bayékou Bassi qui nous présentait à ce producteur sans savoir que 20 ans plus tard, nous serions dans ce village entrain d’offrir une école», avait-il déclaré lors de l'inauguration d'une école dans ledit village.

Cependant, force est de constater qu'Asalfo est aujourd'hui accusé de vouloir boycotter le concert de ses amis de longue date, Yodé et Siro, qui doit se tenir ce samedi 10 octobre 2020 au palais de la Culture de Treichville. En effet, l'enfant d'Anoumanbo organise à la même date un concert entièrement gratuit à Yamoussoukro. Chose que n'apprécient pas de nombreux observateurs qui estiment qu'Asalfo devrait plutôt soutenir ses amis, que d'organiser un autre concert à la même date.