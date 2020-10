Élections: Sidi Touré met les journalistes face à leurs responsabilités

Pour des élections apaisées, le ministreSidi Touré a exhorté les journalistes ivoiriens à faire preuve de rigueur, de professionnalisme dans le traitement de l' information. C'était le lundi 12 octobre 2020 à Grand-Bassam, à l'ouverture d'un séminaire qui a eu pour thème: "Responsabilité du journaliste et du correspondant régional face au défi des élections apaisées en 2020".

Sidi Touré aux journalistes: "Soyez professionnels afin de garantir à notre pays des élections saines et apaisées"

Du 10 au 13 octobre 2020, s'est tenu simultanément à Yamoussoukro et à Grand-Bassam, un séminaire de renforcement des capacités des journalistes et correspondants régionaux de presse. Ce sont au total 230 directeurs de publication, rédacteurs en chef, chefs de service politique de la presse écrite, de la presse numérique, et des correspondants regionaux qui ont pris part à ce conclave. À l’ouverture de ce séminaire, lundi 12 octobre, le ministre Sidi Touré, en charge de la Communication et des Médias, a interpellé les journalistes sur les dangers liés au mauvais traitement de l’information.

« Le rôle du journaliste dans la période électorale est d’autant plus important car c’est lui qui relaie l’information auprès de la population. Il doit donc endosser la responsabilité d’éducateur social en évitant tout propos ou tout écrit qui pourrait porter atteinte à la cohésion sociale. Il est important de donner l’information, la vraie, sans parti-pris et dans le strict respect de l’éthique et de la déontologie. Je suis là donc ce matin pour vous demander de faire preuve de responsabilité et de retenue dans vos productions. Soyez professionnels afin de garantir à notre pays des élections saines et apaisées », a exhorté Sidi Touré.

«Il est primordial que les journalistes eux-mêmes soient formés. Qu'ils ne perdent jamais leurs repères professionnels et déontologiques qui leur permettent de produire et de diffuser des informations justes et équilibrées. Cette exigence professionnelle est valable plus que jamais en période électorale pour moins de passion et de cloisonnement idéologique. Les citoyens ont besoin de vos écrits, de vos images pour comprendre les enjeux fixés par ces élections (…) », a poursuivi le représentant du gouvernement.

Organisée par l’État de Côte d’Ivoire en accord avec le FSDP et le GEPCI, cette rencontre avait pour but de sensibiliser les responsables des rédactions à œuvrer pour que leurs différents écrits respectent le code de déontologie pour des élections apaisées, mais également à s’approprier la charte du GEPCI. À Grand-Bassam, ce sont cent cinq directeurs de publication, rédacteurs en chef qui ont pris part à ce séminaire.