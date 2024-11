Les lauréats de l’édition 2024 de la bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon ont été dévoilés ce samedi 2 novembre 2024 à Cotonou (Bénin). Le prix dans la catégorie des techniciens a été décerné à l’Ivoirien Daouda Konaté de la radio communale de Katiola.

Bourse Ghislaine Dupont – Claude Verlon 2024 : Victoire Andrène Ombi et Daouda Konaté remportent les deux prix

Comme chaque année depuis dix ans, l’anniversaire du décès de Ghislaine Dupont et Claude Verlon a été commémoré par la remise de prix aux lauréats de la bourse initiée en leur hommage. L’édition 2024 de la bourse Ghislaine Dupont – Claude Verlon a donc livré son verdict ce samedi à Cotonou. Dans la catégorie des techniciens, l’Ivoirien Daouda Konaté a été unanimement choisi par le jury. Du côté des journalistes, la Congolaise Victoire Andrène Ombi a su convaincre le jury par l’originalité de son sujet.

Daouda Konaté a réalisé un reportage sur les tisserands, un sujet qui l’a conduit dans le sud du Bénin, à Abomey, ville historique. À travers ce reportage intitulé Les Tisserands d’Abomey, Daouda Konaté retrace l’histoire qui lie ces artisans aux rois et révèle les conditions dans lesquelles ils travaillent.

Âgé de 33 ans et autodidacte, Daouda Konaté a exprimé sa passion pour la radio, notamment dans le domaine de la technique. Heureux de cette récompense, il promet de tirer grand profit des quatre semaines de formation offertes pour renforcer ses compétences.

Ce prix va énormément renforcer mes capacités, surtout que je vais me perfectionner pendant un mois pour compléter ce que j’ai déjà appris ici. Il faut reconnaître que le parcours n’a pas été facile pour moi. Je n’ai pas fait d’école pour devenir technicien. J’ai aimé le métier et je me suis accroché dans des radios communales jusqu’à ce jour. Daouda Konaté

Quant à Victoire Andrène Ombi, elle s’est intéressée à ceux qui ont choisi la danse comme thérapie pour surmonter des blessures physiques ou psychologiques. Diplômée en journalisme et actuellement animatrice à la radio Mucodec, Victoire Andrène Ombi, 25 ans, n’a pas caché sa joie. « Ce prix va prouver à toutes les personnes qui pensaient que j’allais finir ‘maîtresse’ de quelqu’un, comme on dit là-bas. Mais je suis journaliste, et la preuve est là. J’ai gagné en tant que journaliste et en tant que femme », a-t-elle déclaré.

Onze ans après, Ghislaine Dupont et Claude Verlon restent vivants dans les mémoires

Cette bourse, initiée par RFI, prouve que Ghislaine Dupont et Claude Verlon n’ont pas vécu en vain. Si les auteurs de leur assassinat avaient pour objectif d’éteindre à jamais la passion de ces deux journalistes, ils se sont visiblement trompés. À travers cette bourse accordée chaque année aux jeunes journalistes, la passion de Dupont et Verlon demeure vive.

Claude Verlon et Ghislaine Dupont. @RFI

Pour rappel, Ghislaine Dupont (journaliste) et Claude Verlon (ingénieur du son) ont été assassinés au Mali, précisément à Kidal. Onze ans après, les auteurs de ce crime, revendiqué par AQMI (Al-Qaïda au Maghreb islamique), n’ont pas encore été totalement identifiés ni jugés. La procédure judiciaire est d’ailleurs bloquée pour plusieurs raisons, telles que l’absence de coopération entre la France et le Mali et le caractère secret-défense de certaines pièces importantes du dossier.