En Côte d’Ivoire, la Haute Autorité de la Communication et de l’Audiovisuel (HACA) a infligé un avertissement formel à la chaîne française France 24. Le régulateur n’approuve pas le reportage de la chaîne, intitulé : « Le tabou de l’immigration irrégulière ». La HACA n’a pas apprécié les informations relayées via ce reportage, qui donnent, selon elle, une perception limitée de la croissance économique et de la redistribution de la richesse en Côte d’Ivoire.

Côte d’Ivoire : la HACA alerte France 24 pour « traitement déséquilibré et tendancieux » de l’information

« Le tabou de l’immigration irrégulière« . Cette production de France 24 ne respecte pas certaines règles de déontologie, selon la HACA. L’institution dénonce des affirmations gratuites, non fondées et non soumises à la règle du contradictoire.

À l’entame du reportage, le journaliste affirme que les retombées de la croissance économique de la Côte d’Ivoire ne profitent qu’à une toute petite partie de la population ivoirienne. La Côte d’Ivoire serait divisée entre une classe très riche et une classe très pauvre, en l’absence de classe moyenne, ce qui, à l’évidence, est une contrevérité absolue. Comment peut-on objectivement soutenir qu’il n’y a pas de classe moyenne en Côte d’Ivoire ? De même, il est inexact d’affirmer que 80 % de l’économie est informelle. HACA

Dans ce reportage, le régulateur dénonce « une approche simpliste et tendancieuse de la question de l’immigration, dont les causes ne pourraient être uniquement réduites à la répartition de la croissance économique ».

La HACA note que le reportage donne la parole à une victime de l’immigration, une candidate au départ, un responsable associatif et le directeur de l’OFII à Abidjan, qui présente les actions de son organisation pour le retour des migrants. Cependant, elle constate que la chaîne n’a pas sollicité la réaction des autorités ivoiriennes compétentes, ce qui, selon elle, entraîne un traitement déséquilibré et orienté de l’information.

Pour la HACA, les commentaires du journaliste et les témoignages retenus renforcent ce parti pris, pouvant nuire à l’image et aux efforts des autorités ivoiriennes sur les questions migratoires.

La HACA s’étonne que la journaliste, après avoir séjourné en Côte d’Ivoire, n’ait pas été jugée utile de recueillir le point de vue des autorités publiques, laissant entendre qu’elles sont passives face à l’immigration irrégulière et à la précarité de la population. « Au regard de ce qui précède, et au vu de la gravité du manquement relevé, la HACA inflige à la chaîne France 24 un avertissement et l’exhorte à plus de vigilance dans le traitement de l’actualité sur la Côte d’Ivoire » .