La mission de la CEDEAO envoie un message fort à l'armée ivoirienne

Une mission de la CEDEAO (Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest) a séjourné en Côte d'Ivoire dans le cadre du suivi de la mission conjointe composée de l'organisation sous-régionale, de l'Union africaine et des Nations unies. La délégation conduite par la Ghanéenne Shirley Ayorkor Botchwey a lancé un appel aux forces de sécurités ivoiriennes.

La mission de la CEDEAO appelle les forces de sécurité à la neutralité

À sa tête Shirley Ayokor Botchwey, la mission de la CEDEAO a effectué une visite à Abidjan du 17 au 19 octobre 2020. La présence de la délégation conduite par la ministre des Affaires étrangères et de l'Intégration africaine de la République du Ghana sur les bords de la lagune Ébrié intervient quelques jours seulement après la mission conjointe de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, de l'Union africaine et des Nations unies du 4 au 7 octobre. La mission de la CEDEAO a pu se rendre compte de la montée de la violence à moins de deux semaines de l'élection présidentielle. "La Mission a fermement condamné les actes récents de violence et appelé toutes les parties à faire preuve de maximum de retenue", a laissé entendre la délégation de la CEDEAO dans un communiqué.

La mission de la CEDEAO n'a pas manqué d'envoyer un message aux forces de défense et de sécurité. "La Mission a exhorté les autorités compétentes à inviter les forces de défense et de sécurité à rester neutres, impartiales et professionnelles dans l'exercice de leurs fonctions", peut-on lire dans ledit communiqué.

Shirley Ayokor Botchwey, par ailleurs présidente du Conseil des ministres de la CEDEAO et sa délégation ont demandé à Henri Konan Bédié et Pascal Affi N'guessan, respectivement candidats du PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire) et du FPI (Front populaire ivoirien) de "reconsidérer sérieusement la décision de boycotter l'élection et l'appel à leurs partisans à se lancer dans la désobéissance civile pour protester contre le processus électoral". La mission de la CEDEAO les a plutôt invités à s'inscrire dans la recherche d'un consensus.