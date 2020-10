Un apprenti de 20 ans prend la fuite avec 25 millions F CFA

À 20 ans, le nommé KA, apprenti-chauffeur de profession, a déjà l'âme d'un redoutable filou. Ce jeune homme domicilié dans la ville de Daloa a pris la poudre d'escampette avec en poche la rondelette somme de 25 millions de francs CFA appartenant à son patron dans des conditions peu ordinaires.

Un apprenti-chauffeur volé mis aux arrêts

KA n'est pas un apprenti-chauffeur honnête et il vient de le démontrer à travers ses agissements. Travaillant aux côtés de son patron SS, ce jeune homme de 20 ans osé disparaitre avec la somme de 25 millions de francs CFA. Pour en revenir aux faits, le vendredi 23 octobre 2020, le chauffeur et son apprenti sont en partance pour Mayenou/Grabo en vue de procéder à un chargement de cacao. Au cours du trajet, le patron et son apprenti sont pris dans un véritable embouteillage. Ils sont dans une longue file de véhicules.

Soucieux d'obtenir de plus amples informations sur ce ralentissement, le chauffeur du camion remorque descend. C'était l'erreur à ne pas commettre ! En effet, l' apprenti, profitant de l'absence de son patron disparait avec en sa possession la faramineuse somme de 25 millions de francs CFA devant servir à acheter le cacao.

A son retour, SS n'en croit pas ses yeux et refuse de croire à la scène qui se présente devant lui. Mais la réalité est là, implacable et dure à accepter. Selon les informations de sources policières, l' apprenti-chauffeur n'ira pas bien loin. Les agents de la police du commissariat de police du 1er arrondissement ont pu mettre la main sur KA à 22 heures 35 minutes.

La perquisition de son domicile située au quartier Abattoir 2 s'est montrée fructueuse. Les policiers ont pu mettre la main sur 20 770 000 francs CFA. SS a pu entrer en possession de ladite somme quand le faux apprenti a été remis aux autorités compétentes. Il devra répondre de son acte devant la justice.

.