Titrologie 28 oct. : "72h à ADO pour éviter le chaos à la Côte d’Ivoire"

Titrologie. La campagne électorale et la tension qui prévaut à 3 jours de la tenue du scrutin présidentiel en Côte d' Ivoire sont les deux actualités majeures relayées par la presse ivoirienne, ce mercredi 28 octobre 2020. Le drame survenu à Yopougon a également été évoqué.

Titrologie ou revue de la presse ivoirienne du mercredi 28 octobre 2020

« Toutes les dispositions sont prises pour voter », informe Kobenan Kouassi Adjoumani, cadre du RHDP, le parti au pouvoir. « Militants (RHDP) et forces de l’ordre vont sécuriser les bureaux de vote », rassure-t-il à la Une de l’Essor.

Avant de se faire plus menaçant: "Le jour où le RHDP va entrer dans la danse, ceux qui ont décrété la désobéïssance civile, vont se terrer », titre L'Intelligent d'Abidjan. « Adjoumani et le RHDP préparent le chaos le 31 octobre », croit savoir Le Bélier, proche du PDCI-RDA.

« Le régime installe le chaos à Daoukro », pointe Le Temps à sa Une. Le journal fait également le point des heurts entre forces de l’ordre et manifestants dans les localités de Kotobi, Abongoua, Gouméré et autres. « Daoukro, Kotobi et Abongoua à feu et à sang », écrit Le Quotidien d’ Abidjan.

Face à cette atmosphère surchauffée, L'Héritage écrit qu'il reste « 72 h à Ouattara pour éviter le chaos à la Côte d’Ivoire ». Ce sont sans doute ces risques d’enlisement de la situation qui font fuir des milliers d’Abidjanais vers l’intérieur du pays.

« A 3 jours du scrutin : Les populations fuient Abidjan par millier», informe Lee Nouveau Courrier. Outre les tensions qui prévalent autour de l’organisation du scrutin présidentiel du 31 octobre 2020, les journaux font l’écho du drame survenu à Yopougon. « Drame à Yopougon: Un immeuble en construction s’écroule : 3 morts », informe Fraternité Matin.