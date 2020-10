Drame : Le fils de Laurent Akoun tué par des hommes armés

Un drame est survenu dans la nuit du mardi 27 au mercredi 28 octobre 2020. Akoun Charles Etienne Louis, commissaire de police de première classe et fils d' Akoun Laurent, proche de Laurent Gbagbo, a été tué au cours d'un braquage à Cocody-Angré.

Akoun Laurent perd son fils dans un braquage

L'information a été livrée par la Police nationale. Le commissaire de première classe, Akoun Charles Etienne Louis, a été mortellement touché par une balle lors d'un braquage qui s'est déroulé dans la commune de Cocody, précisément dans un bar sis à Angré, à quelques encablures de l'agence de la CNPS (Caisse nationale de la prévoyance sociale). Les faits se sont déroulés dans la nuit du mardi 27 au mercredi 28 octobre 2020 à minuit.

Des bandits armés se sont présentés dans un bar et ont très vite tenu en respect les clients venus se défouler après une rude journée. Selon les informations fournies par la police, Akoun Charles Etienne Louis, commissaire de police de première classe, en fonction à la direction de la police criminelle, présent sur la scène, a tenté de neutraliser les braqueurs.

Notre source indique qu'au cours des échanges de tirs, le commissaire Akoun abat l'un des bandits. Malheureusement, touché, le vaillant policier a succombé à ses blessures au moment où il était transporté au Centre hospitalier universitaire (CHU) d'Angré.

Toutefois, les autorités policières précisent qu'une arme appartenant aux malfrats a été saisie par les éléments de la police. Tout en présentant ses condoléances les plus attristées à la famille biologique du commissaire Akoun et à l'ensemble du personnel de la Police nationale, elles assurent que toutes les dispositions sont prises pour rechercher et interpeller les autres scélérats en fuite.

Il faut noter qu' Akou Laurent, le père du défunt commissaire, est un proche de Laurent Gbagbo, ancien président de la République de Côte d'Ivoire.