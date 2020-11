Retranché à Dubaï, ce qui arrive à Bb Sans Os, ex danseur de Dj Arafat

Plus d’un an après le décès de son ancien patron Ange Didier Houon alias Dj Arafat, le jeune danseur BB Sans Os s’est lancé dans une nouvelle affaire.

Après le Couper-décaler, ce que BB Sans Os a décidé de faire

Plusieurs mois après le décès de Dj Arafat, son ancien danseur, Bb Sans Os, a décidé de donner une nouvelle orientation à sa vie. A l’instar de celle qui se faisait appeler la première dame du Couper décaler, Claire Bahi, le talentueux chorégraphe a décidé en mai dernier de confier "réellement" sa vie à Dieu.

"J’étais dans un monde perdu. Frères et sœurs, on doit se réveiller. Nous tendons vers la fin du monde. Moi personnellement, j’ai décidé d’arrêter beaucoup de choses dans ce monde … J’ai décidé de suivre Dieu avec mon cœur. J’ai décidé de suivre Dieu avec sincérité‘’, avait déclaré BB Sans os.

Puis d’ajouter: "Ces derniers temps, quand je dors, je me rends compte que tout ce qui est sur cette terre est vanité…Beaucoup de personnes sont étonnées de me voir parler de Dieu. Si j’ai décidé de le faire, c’est parce que l’heure est grave… Sachez que rien ne peut arriver sur cette terre si ce n’est la volonté de Dieu. Aujourd’hui, Dieu est fâché; il est dans tous ses états parce que nous sommes en train de perdre notre salut; parce que nous nous éloignons de lui…Le temps de Dieu est proche. Mes frères et sœurs, donnons notre vie à Dieu‘’.

Après avoir décidé de tourner le dos au Couper décaler, Bb Sans Os s’est retiré du côté de Dubai où il s’est lancé dans une nouvelle affaire. ‘’Je suis désormais dans le business ici à Dubaï. Alors pour tout visa, réservation d'hôtel, balade touristique, vente de véhicules, commerce etc...vous serez la bienvenue. N'hésitez pas à me contacter pour parler affaires...‘’, a-t-il écrit sur Facebook.