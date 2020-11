Titrologie 7 Novembre 2020: "Mabri et Affi risquent 20 ans de prison"

La titrologie de ce samedi 7 novembre 2020 est principalement axée sur la dernière sortie du procureur de la République Adou Richard à propos de la crise postélectorale que traverse la Côte d'Ivoire. L'actualité reste également marquée par la déclaration de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire.

Titrologie: Affi N'guessan et Mabri recherchés

À l'affiche de L'Intelligent d'Abidjan, l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire souhaite que le pays d'Alassane Ouattara aille de l'avant après l'élection présidentielle du samedi 31 octobre 2020. Notre confrère nous explique également "comment et pourquoi Bédié n'a pas été arrêté". Dans sa titrologie, L'Inter, nous apprend que "des femmes du FPI demandent à Hamed Bakayoko de prendre ses responsabilités". Il écrit aussi que Kobenan Kouassi Adjoumani "assène ses vérités à l'opposition".

Le Patriote, revient sur la rencontre entre Alassane Ouattara et Jean Christophe Balliard, le nouvel ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Le quotidien proche du pouvoir du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) écrit que cinq nouveaux ambassadeurs ont présenté leurs lettres de créances au président ivoirien.

Selon L'Expression, le procureur Adou Richard "frappe fort", relativement à l'appel à la désobéissance civile et à la mise en place du Conseil national de transition de l'opposition ivoirienne. Soir Info, barre à sa Une qu'après la création du CNT, les leaders de l'opposition sont accusés de terrorisme. "Guikahué interpellé, Affi et Mabri activement recherchés" pour atteinte à la sûreté de l'Etat, publie Le Jour Plus.

Pour sa part, Le Nouveau Réveil, prévient : "il faut éviter à Ouattara de décapiter le PDCI-RDA." A en croire Le Matin, Albert Mabri Toikeusse et Pascal Affi N'guessan risquent 20 ans de prison.