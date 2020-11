Maryline Kouadio, Miss Côte d’Ivoire 2020, désormais avec Hassan Hayek

La belle Maryline Kouadio, Miss Côte d’Ivoire 2020, a rencontré, vendredi, Hassan Hayek, le président de l'association Bénévoles de premiers secours. Ce qui s’est passé.

A peine élue Miss Côte d'Ivoire 2020, la belle Maryline Kouadio s’est retrouvée au centre d'une vive polémique qui a alimenté les réseaux sociaux.

Quelques heures seulement après avoir été sacrée reine de la beauté ivoirienne, le 3 octobre dernier, plusieurs photos et vidéos de la Miss et d’un jeune homme présenté comme son petit ami, ont été publiées sur la toile.

Lequel jeune homme se plaignait de ne plus avoir des nouvelles de sa dulcinée après sa consécration. Plus tard, un message attribué à ce dernier, a été relayé par la célèbre page people First Magazine.

'''Je ne suis en aucun cas embrouillé. Moi je sais déjà que c'est ma copine et on a passé des années ensemble dans la joie comme dans l'amertume. Alors pour un simple titre, elle n'osera jamais m'abandonner parce que c'est l'amour, et l'amour ça se vit, l'amour c'est jusqu'à la gare. Et aussi je profite pour informer mes proches que les photos et les vidéos qui circulent partout sur la toile, je ne suis ni auteur ni à la tête de ce chantage. Ça pourrait être le travail des frustrés et des jaloux. Merci (...) Une fois de plus, félicitations à toi mon bb, ma raison de vivre Maryline. Que Dieu t'accompagne dans cet honorable et valeureux titre'', avait-il confié.

‘’C’était mon petit ami (…) J’ai été surprise par ses dires (…) Sinon, ce n’est que le dimanche matin que nous avons récupéré nos téléphones. À quel moment j’aurais pu lui envoyer un message de rupture ?‘’, a réagi la belle Maryline Kouadio sur les ondes de radio Jam.

Malgré tout, Miss Maryline Kouadio reste plus que jamais déterminée à aller au bout des objectifs qu’elle s’est assignés durant son mandat, c’est-à-dire œuvrer en faveur des enfants favorisés.

A cet effet, elle a rencontré, vendredi, Hassan Hayek, le président de l'association dénommée Bénévoles de premiers secours, qui oeuvre en faveur des personnes démunies.

‘’Aujourd'hui, j'ai eu l'honneur de recevoir Miss Côte d'Ivoire 2020 à mon bureau. Elle avait vu le cas d'un enfant handicapé sur le groupe, donc elle a décidé d'agir. Elle a acheté un tricycle pour qu'on puisse acheminer ça a l'intérieur pour l'enfant et a profité pour faire la remise d'un fauteuil roulant à un de nos cas. Elle est venue aussi avec du riz et de l'huile. J'ai été agréablement surpris par sa personne qui est loin mais très loin de ce qu'on veut nous faire croire sur la toile. Merci Miss 2020, continue dans ce social‘’, a écrit Hassan Hayek sur les réseaux sociaux.