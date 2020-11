Après la réélection de Ouattara : Voici la nouvelle mission de Bictogo

Alassane Ouattara est installé au palais présidentiel pour un 3e mandat après avoir été élu à l'issue de l'élection présidentielle du samedi 31 octobre 2020. La victoire en poche, le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), la coalition au pouvoir, se donne de nouvelles missions. Adama Bictogo, le directeur exécutif, a décliné le nouvel objectif de son parti politique.

Comment Adama Bictogo voit le 3e mandat de Ouattara

Le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix a conservé son pouvoir. Alassane Ouattara va conduire la Côte d'Ivoire pour les cinq prochaines années. Sa candidature avait été vivement critiquée par les partis politiques de l'opposition qui estimaient que le chef de file du RHDP n'a pas le droit de briguer un 3e mandat. Des manifestations ont été organisées dans plusieurs localités du pays pour contraindre le président sortant à se retirer de la course présidentielle. L'opposition, avec à sa tête Henri Konan Bédié, a appelé à un boycott du processus électoral après voir lancé un appel à la désobéissance civile.

Finalement, débarrassé des candidats Pascal Affi N'guessan et Henri Konan Bédié qui ont refusé de participer au scrutin présidentiel, Alassane Ouattara a battu sans difficulté Kouadio Konan Bertin (KKB) au premier tour avec 94,27 %. Adama Bictogo, l'une des chevilles ouvrières de la victoire du candidat du RHDP, est déjà engagé dans une nouvelle bataille auprès de son mentor. Mercredi 25 novembre 2020, le directeur exécutif du parti au pouvoir a réuni ses collaborateurs pour un déjeuner de travail. "Après la campagne soldée par notre belle victoire à la présidentielle, l'équipe se remet au travail. C'était l'occasion pour moi de féliciter toute la direction exécutive et les ministres pour le travail abattu. Pour nous désormais, il s'agit de se remettre au travail", a déclaré l'ancien ministre de l'Intégration africaine.

Pour l'homme d'affaires ivoirien, il ne fait aucun doute que "le RHDP a fait la preuve de sa solidité et de son implantation". "Nous sommes un parti national et fort. Nous sommes le premier parti de Côte d’Ivoire. Le creuset de la Côte d’Ivoire rassemblée, riche de sa diversité culturelle ethnique et religieuse. L'avenir est radieux pour le RHDP avec à sa tête le président Alassane Ouattara. Pour nous, il s'agit de mettre en œuvre rapidement la vision et les directives du président", a laissé entendre Adama Bictogo.