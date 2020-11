Christ-Tamaya fait d'étranges révélations sur Dj Arafat et Claire Bahi

La prophétesse Christ-Tamaya qui prétend être la réincarnation de Jésus-Christ, a fait des révélations sur le big boss de la Yorogang, feu Dj Arafat, et la nouvelle chantre Claire Bahi.

La prophétesse Christ-Tamaya: ''DJ Arafat doit sa célébrité et sa fortune à un rituel satanique"

Christ-Tamaya a fait des révélations assez troublantes sur Ange Didier Houon alias Dj Arafat, décédé le 12 août 2019, à la suite d'un tragique accident de moto. Dans un message publié sur sa page Facebook, la prophétesse a fait savoir que le Beerus Sama est devenu riche et célèbre grâce à des pratiques occultes. ''DJ Arafat doit sa célébrité et sa fortune à un rituel satanique. On lui a même proposé de coucher avec sa mère. Mais il a choisi de ne rien réaliser de bon avec son argent. C'est la raison pour laquelle il n'a pas acheté de maison et qu'il était toujours en location...'', a-t-elle affirmé.

Puis d'ajouter: ''Son karma sera allégé dans sa phase d'existence intermédiaire et sa vie future parce qu'il a rendu hommage au Bouddha dans l'une de ses chansons. Pour cet acte suprême, il est dans la lumière éternelle et protégé par les anges''. Christ-Tamaya s'en est également prise à Claire Bahi qui a tourné le dos au Couper-décaler quelques jours seulement après l'inhumation du Daishikan.

''Il y a une qui a eu peur de mourir tôt aussi. Elle s'est empressée de saisir la robe de Jésus-Christ. D'où "Satan, je t'ai eu"... Ma chérie, tu n'as pas tout dit lorsque tu t'es confessée publiquement. Le démon ne donne jamais rien gratuitement", a-t-elle révélé.