Ce qui s'est passé sur la tombe de Dj Arafat, Tina Glamour en pleurs

Un peu plus d'un an après le décès de son fils Ange Didier Houon alias Dj Arafat, Tina Glamour s'est de nouveau rendue sur la tombe de l'icône du Couper-décaler au cimetière de Williamsville.

Tina Glamour sur la tombe de Dj Arafat: ''Ta mère ne cesse de te pleurer''

Le 26 janvier 1986 à Yopougon, naissait un petit garçon nommé Ange Didier Houon qui deviendra quelques années plus tard, Dj Arafat, une icône de la musique ivoirienne.

''A sa naissance, il était spécial parce qu'il est né avec un signe. Il était très velu comme un gorille et était foncé...Le lendemain, quand on l'a lavé, on a eu l'impression que c'était un métis. Et son père a même demandé si c'était l'enfant avec qui nous étions revenus de l'hôpital. Il était mignon comme c'est pas possible. Et il ne pleurait jamais hein. Tout petit, il avait les petits yeux mais il avait un regard très perçant'', a témoigne Tina Glamour, sa mère.

Après un règne de plus de 15 ans sur la musique ivoirienne, Dj Arafat a rendu l'âme le 12 août 2020 à l'age de 33 ans. Tina Glamour a affirmé qu'elle ne pourra pas avaler cette pilule jusqu'à la fin de ses jours.

''Cet enfant était spécial pour moi parce qu'il est mon fils unique. Il n'y a personne d'autre qui pourra remplacer Ange Didier. Jusqu’aujourd’hui, je ne crois pas. Il y a des moments où je suis assise chez moi et je me dis: mais Ange Didier, tu m'as fait ça? Tu es vraiment parti? A 33 ans, c'est trop tôt, c'est une partie de moi qui est morte, une moitié. Mais comme je suis vivante, si je pouvais donner ma vie pour que mon fils revienne. J'ai dit à Dieu, c'était injuste. Il n'a même pas eu 40 ans, pour dire 50 ans mais Dieu seul sait ce qu'il fait", a déclaré Tina Glamour à Opéra News.

Un peu plus d'un an après le décès de son fils, Tina Glamour s'est de nouveau rendue au cimétière de Williamsville, mercredi, où elle s'est inclinée sur la tombe de Dj Arafat.

''Ta mère que je suis ne cesse de te pleurer...mon fils'', a-t-elle écrit sur sa page Facebook.