Décès de Maradona, les larmes intarissables de Kylian Mbappé

Une légende vient de s'éteindre. Diego Maradona, l'emblématique footballeur argentin, est décédé, ce mercredi. Parmi les messages d'hommages qui pleuvent à travers le monde, celle de Kylian Mbappé, l'enfant prodige du football français.

Kylian Mbappé pleure Diego Maradona

Le monde du football est à nouveau en deuil. Diego Armando Maradona est décédé, ce mercredi 25 novembre 2020, à l'âge de 60 ans, d'un arrêt cardiorespiratoire. L'ancien champion du monde avait en effet subi une intervention chirurgicale à la suite d'un hématome à la tête. Mais ce n'était qu'un mal parmi tant d'autres, car depuis la fin de sa carrière, l'Argentin avait de nombreux problèmes de santé, dont de réguliers malaises cardiaques. Le gouvernement argentin décrète 3 jours de deuil national en la mémoire de Pibe del Oro (Garçon en or).

Un autre garçon en or, un Français d'origine camerounaise, a tenu à exprimer ses profondes émotions quant à cette grosse perte pour le monde du football. Kylian Mbappé a en effet posté cet émouvant message sur son compte Twitter : « Reposez en paix Légende. Vous resterez à jamais dans l'histoire du football. Merci pour tout le plaisir que vous avez donné au monde entier. AÏE AÏE AÏE P*TAIN DE 2020. »

L'Ivoirien Didier Drogba, une autre légende du football africian et mondial, est totalement effondré par cette nouvelle. "Mon idole est décédée, RIP Diego Armando Maradona, my first ever football shirt, the man behind my love for football Gracias El Pibe (mon tout premier maillot de football, l'homme derrière mon amour pour le football. Merci El Pibe)", pouvait-on lire dans son tweet.

Cet autre décès survient après celui d'Augustin Sidy Diallo, président de la Fédération ivoirienne de football, qui a tiré sa révérence, samedi dernier, des suites d'une infection au Covid-19. Le monde du football mondial est véritablement secoué ces derniers temps.