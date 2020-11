Décès de Sidy Diallo, président de la fédération ivoirienne football !

Le décès de Sidy Diallo, le président de la fédération ivoirienne de football (FIF) vient de plonger le pays dans un grand moment de tristesse. La nouvelle de son décès a été confirmée par un de ses proches à la rédaction d'afrique-sur7.fr.

Décès de Sidy Diallo, le président de la FIF est mort

Pour une mauvaise nouvelle, celle de l'annonce du décès de Sidy Diallo en est une grande. Le président de la Fédération Ivoirienne de Football est décédé ce samedi 21 novembre 2020. Augustin Sidy Diallo était âgé de 61 ans. Fils de Abdoulaye Diallo, membre fondateur du Stella club, il a dirigé la Fédération ivoirienne de football depuis 2011 à ce jour.

Ce fils d'une des plus grandes familles ivoiriennes était connu dans tout le pays. Il avait pris les commandes de la FIF après Jacques Anouma, ancien président de 2002 à 2011. On ne connait pas encore les raisons de ce décès confirmé par plusieurs sources, dont la célèbre page Facebook pro-RHDP Aminata24. Celle-ci a posté : "À Dieu nous appartenons et à lui nous retournerons c'est avec une immense tristesse que nous venons d'apprendre le décès du Président de la Fédération ivoirienne de football, Sidy Diallo. Nos sincères condoléances à sa famille biologique et au monde sportif ! Repose en Paix."

Le monde du football ivoirien est ainsi durement éprouvé. L'élection pour désigner le successeur de Sidy Diallo ne s'est toujours pas tenue. L'ancien international ivoirien Didier Drogba est candidat pour succéder à cet illustre personnage du foot ivoirien. La mort de Sidy Diallo vient créer un grand vide à la tête du foot ivoirien.