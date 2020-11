Titrologie 26 novembre: «Ouattara-Soro, la bataille fait rage» Titrologue

Les quotidiens ivoiriens qui alimentent la Titrologie de ce 26 novembre 2020 font un large écho des tractations qui ont cours entre les acteurs politiques en vue d'une sortie de crise. N'empêche que dans le même temps, la tension monte de plus en plus entre Alassane Ouattara et Guillaume Soro.

Titrologie : « Ouattara et Bédié se parlent en permanence »

Alors que Le Jour Plus indique que "Ouattara et Bédié se parlent en permanence", Notre Voie indique plutôt "Comment la fracture sociale s'élargit en Côte d'Ivoire". Mais Le Matin insiste pour dire qu'entre "Ouattara et Bédié, le dialogue n'est pas rompu". "La main du Président Ouattara reste tendue", précise Sidi Touré à la une de L'Inter et de L'Expression. Cependant, "Bédié met en alerte maximale l'opposition". "Le PDCI-RDA répond à Macron", renchérit Le Nouveau Réveil. Avant que Soir Info n'ajoute : "La réplique du PDCI à Macron; Ce que Ouattara prépare." Le Nouveau Courrier explique "La tactique de Bédié qui déroute le régime". "Toungara en mission de déminage auprès de Bédié", écrit Dernière Heure.

Dans le même temps, "Ouattara - Soro, la bataille fait rage", annonce L'Inter. Le Quotidien d'Abidjan explique pour sa part "Comment Soro malmène Ouattara". Puis, Le Sursaut révèle "Comment Soro s'est préparé pour échapper à son expulsion et arrestation de la France". Générations nouvelles s'insurge plutôt contre les mandats d'arrêt émis contre Soro et ses proches. "Ouattara et son régime n'ont rien pour incriminer Soro", réagit Habib Sanogo, porte-parole de GPS-Europe dans les colonnes du quotidien. Toutefois, "Un Turc proche de Soro dévoile un projet d'assassinat", dans Le Nouveau Courrier.

"Tidjane Thiam brise les espoirs de l'opposition", croit savoir Le Mandat. "Deux crises postélectorales, plus de 3080 morts", s'alarme pour sa part Le Bélier. "Le père du jeune tué à Bonoua parle" dans Le Temps. "Le Gouvernement fait par ailleurs d'importants réglages" sur le plan normatif. Après sa réélection, le président ivoirien semble surfer sur des nuages. "Eurobonds, quand la confiance en Ouattara bondit", fait remarquer Le patriote. La note triste de cette titrologie est annoncée par Générations nouvelles : "Diego Maradona est décédé, hier."