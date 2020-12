Togo - Covid-19 : La barre des 3.000 cas franchie

17 nouvelles infections de Covid-19, 28 guérisons et un décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures au Togo. L'information est donnée par le site officiel du gouvernement.

Covid-19 : Lomé, principal foyer de contamination au Togo

Le Togo a dépassé, mercredi, la barre des 3.000 cas de contaminations, liés au coronavirus depuis le premier cas signalé en mars dernier. Comme les autres pays africains, le Togo n'a pas échappé à la montée vertigineuse des contaminés de la plus grande crise sanitaire que vit le monde entier. A cela, le pays de Faure Gnassigbé n'a pas lésiné sur les moyens. Ce sont neuf (09) centres de dépistage, qui ont été installés à Lomé en vue de procéder à des dépistages de masse.

Ainsi, dans le cadre du suivi de l’évolution de la pandémie de la Covid-19, et conformément aux recommandations de la Coordination de Gestion de la Riposte contre le coronavirus et du comité scientifique mis en place par le président de la République, pour lutter contre cette pandémie, il a été noté depuis quelques semaines, une progression préoccupante des cas de nouvelles infections au coronavirus sur l’ensemble du territoire national et particulièrement dans les localités de Sokodé, Tchamba et Adjengré.

D’après les données avancées sur le site officiel du gouvernement sur l'état d'avancement de la maladie, ce sont 17 nouveaux patients (14 hommes et 3 femmes), majoritairement à Lomé, qui ont été recensés, portant à 3.014 le nombre de cas recensés sur le sol togolais. Parallèlement, 28 nouveaux patients guéris ont été signalés. Ce nouveau bilan porte à 2.543 le nombre de guérisons. Alors que 406 cas actifs font encore l’objet d’un suivi.

En outre, le nombre de décès a gonflé. A ce stade, le pays compte 65 décès dont 01 décès supplémentaire signalé, mercredi. Selon les autorités, 151.073 tests virologiques ont été effectués à ce jour sur l’ensemble du territoire national.