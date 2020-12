Chaude empoignade entre Bamba Ami Sarah et Vitale: John Chahin cité

Les deux chanteuses Couper-décaler, Bamba Ami Sarah et Bomisso Nadège alias Vitale, se sont farouchement attaquées par vidéos interposées ce week-end.

Nouvelle bagarre entre Bamba Ami Sarah et Vitale : "Tu m'as parlé de ce qui s'est passé entre toi et John Chahin en Chine"

Dans une interview vidéo accordée à Ivoire Musique Tv en juillet 2019, la très remuante chanteuse ivoirienne, Vitale, a affirmé avoir été trahi par Bamba Ami Sarah qui s'est mise en relation amoureuse avec son ex petit ami, Souleymane Kamagaté alias l'homme Saga.

''Bamba Ami Sarah était comme une soeur pour moi, et la voir avec mon ex, m'a vraiment choquée. Je me suis sentie trahie parce que moi je ne peux jamais sortir avec l'ex petit ami de ma camarade'', avait déclaré Vitale.

Dans une interview vidéo récemment accordée à la page Facebook I love Coupé décalé, l'épouse de Souleymane Kamagaté s'est prononcée sur cette fameuse trahison dont parlait Vitale.

'' Je n'ai jamais eu de problème avec Vitale, peut être que c'est le contraire, mais moi, je n'ai pas le temps pour ces enfantillages... Quand elle parle de trahison, elle seule sait de quoi elle parle. Depuis que je suis artiste, je n'ai jamais dit que j'ai une amie dans le showbiz. Qu'on me sorte une interview où j'ai dit cela... J'ai toujours dit que je n'ai pas d'amis dans le showbiz; j'ai des collègues... Des gens se font des films dans la tête... Je crois que je suis victime de mon humilité. Vitale et moi, nous ne sommes pas de la même génération... Je ne te connais ni d'Adan ni d'Eve. Tu ne connais pas où j'habite... N’importe qui ne devient pas mon amie. N'importe quoi ne devient pas ma camarade'', a lancé Bamba Ami Sarah.

Cette sortie de Bamba Ami Sarah a suscité le courroux de Vitale qui n'est pas passée par quatre chemins pour apporter une réplique.

''Ne me provoque pas... Arrête de me chercher les histoires. Quand je dis que tu étais ma caramade, c'est parce que toi et moi, on a parlé de garçon. Tu m'as parlé de tes ex. Je t'ai parlé des miens. Quand tu étais dans Star tonnerre, est-ce que moi j'étais là bas? Mais tu m'as parlé de ce qui s'est passé entre toi et John Chahin en Chine. Je connais tes secrets. Donc arrête de me provoquer. Tu n'es rien. Tu n'es mieux que personne. Redescends sur terre ma chérie'', a lancé Bomisso Nadège dans un direct publié sur sa page Facebook.

De son côté, Bamba Ami Sarah est à nouveau revenue à la charge: ''Ma chérie, pour moi, tu n'existes pas. Si tu as vu que j'ai parlé de toi, c'est parce que le journaliste m'a posé la question'', a riposté l'épouse de L'homme Saga.