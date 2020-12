Titrologie du 08 Déc. 2020: "Voilà les deux gros soucis de Ouattara"

Titrologie. L’investiture, le lundi 14 décembre, du président Alassane Ouattara, et le retour imminent de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, occupent l'essentiel des Unes des journaux ivoiriens de ce mardi 8 décembre 2020.

Titrologie du mardi 08 décembre: "Voici pourquoi toute l’opposition ne se sent pas concernée par l'investiture du président Ouattara"

« Dès aujourd’hui, préparons nous à accueillir Gbagbo comme un héros », lit-on à la Une de Le Bélier qui invite toutefois l’opposition ivoirienne à ne pas baisser la garde. « Remise des passeports de Gbagbo : Vigilance, le RHDP ruse, rien est encore joué », interpelle le journal.

« Le Woody, c’est pas l’homme », s’exclame pour sa part le Quotidien d’Abidjan. Le confrère fait en effet une rétrospective sur les obstacles franchis par l’ex-président ivoirien, allant de sa chute du pouvoir, le 11 avril 2011, son extradition à la Cour pénale internationale, jusqu’ à son blanchiment par cette même juridiction internationale.

Les titrologues pourront aussi voir dans la titrologie les préparatifs de la cérémonie d'investiture du président Alassane Ouattara dont la réélection à un troisième mandat présidentiel à la tête du pays est toujours contestée par son opposition.

« Voici pourquoi toute l’opposition ne se sent pas concernée», explique Le Nouveau Réveil. Pour le Mandat, l’Investiture du président Ouattara est plutôt un « grand dilemme » pour l’opposition ivoirienne. Et ce, d'autant plus que des chefs d'État et des diplomates suivent de très près l'évolution de la situation dans le pays.

Faux, estime pour sa part Le Bélier Intrépide qui indique que c’est plutôt au RHDP que se trouve l'embarras. « Voilà les deux gros soucis d’Alassane Ouattara », écrit le journal. Le Jour Plus estime, pour sa part, qu’une présence de Bédié à cette investiture serait « un bel exemple » pour la paix et la cohésion sociale.

La presse ivoirienne s’est également intéressée à la cérémonie commémorative du 27e anniversaire du décès du premier président de la République de Côte d’Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, organisée séparément par le PDCI d’ Henri Konan Bédié et le RHDP du président Ouattara.