Grosse colère au RHDP après l'octroi de passeports à Laurent Gbagbo

Le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix(RHDP) est entré dans une colère noire après les propos de Me Habiba Touré, avocate de Laurent Gbagbo, qui a qualifié d'épiphénomène, l'octroi des passeports à l'ancien président.

Adama Bictogo: "Le RHDP invite les acteurs politiques ivoiriens, notamment ceux de l’opposition, à se départir des actes et propos de mépris et de défiance"

« Le RHDP constate avec regret que cet acte ( la délivrance des passeports à Laurent Gbagbo) qui concourt à un climat sociopolitique apaisé est qualifié « d’épiphénomène » par Me Habiba Touré, avocate du bénéficiaire, dans un communiqué en date du 4 décembre 2020 », dénonce Adama Bictogo dans un communiqué publié ce dimanche.

Le Directeur exécutif du RHDP condamne avec fermeté les propos « méprisants » de l’avocate de l’ex-chef de l'État ivoirien, qui vont à l’encontre des aspirations des populations « à vivre ensemble et en paix ».

Le RHDP rappelle que la remise de ces passeports traduit encore une fois, la volonté permanente du président Alassane Ouattara à toujours œuvrer pour le rassemblement de tous les ivoiriens et de toutes les ivoiriennes autour de l’idéal de réconciliation et de paix.

Tout en réitérant son soutien indéfectible au président Alassane Ouattara, le parti au pouvoir a exhorté le président fraîchement réélu pour un troisième mandat présidentiel, à continuer « d’assister les victimes des récentes violences provoquées par l’opposition, avant la poursuite des discussions politiques ».

M. Bictogo n’a pas manqué de lancer une message à l’endroit des opposants ivoiriens. « Le RHDP invite les acteurs politiques ivoiriens, notamment ceux de l’opposition, à se départir des actes et des propos de mépris et de défiance, mais à s’inscrire résolument dans la voie de l’apaisement à travers leurs déclarations et leurs actes », a-t-il réitéré.