Grosse bagarre entre Souleymane Kamagaté et Apoutchou National

Une guerre est en train de naitre entre le jeune blogueur ivoirien Stéphane Agbré alias Apoutchou National et Souleymane Kamagaté, l’époux de la chanteuse Bamba Ami Sarah.

Que se passe-t-il entre Souleymane Kamagaté et Apoutchou National?

Le blogueur ivoirien Stéphane Agbré alias Apoutchou National s'en est vertement pris à l’époux de la chanteuse Bamba Ami Sarah, Souleymane Kamagaté. Le fils de la comédienne Bleu Brigitte, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, s’est dressé contre les sorties de L’Homme Saga suite au clash qui a opposé son épouse, Ami Sarah, à Bomisso Nadège, plus connue sous le nom de Vitale. Prenant position pour la mère de ses enfants, le promoteur de spectacle a fait des révélations assez surprenantes sur Vitale, son ex copine, qu’il a traitée de ''prostituée''.

Pour Stéphane Agbré, cette sortie de Souleymane Kamagaté est une preuve d’immaturité. Et il n’est pas passé par 4 chemins pour dire ses vérités à ce dernier. ‘’Un homme normal qui de surcroit, est marié, ne peut pas venir s’asseoir en public et parler de l’intimité de son ex... Tu es un irresponsable; tu es un vrai immature…‘’, a lancé Apoutrchou national.

‘’Quand on a une maman qui est une célébrité, une grande actrice, vraiment faut penser à elle. Tu penses que lorsque je serai en clash avec toi, c’est à toi je vais m’attaquer ? Non, je ne vais pas m’attaquer à toi mais peut-être à ta maman. Par contre, je suis bien éduqué. Si tu peux arrêter maintenant tes clashs, il faut arrêter'‘, a riposté Souleymane Kamagaté.

Des menaces qui ne semblent pas intimider le jeune Apoutchou National qui est revenu à la charge dans une autre vidéo publiée sur sa page Facebook dans la soirée du mercredi. ‘’Tu as osé parler de moi, tu as osé parler de ma mère … Tu n’es rien en Côte d’Ivoire… Je pensais que tu pouvais parler sans parler de ma mère. Elle est dans son registre et je suis dans mon registre … Moi, je ne m'attaque pas aux parents de quelqu'un. Si tu veux t'attaquer à ma mère, c'est que tu n'as pas d'argument", a soutenu Apoutchou.