Yvidero à ses détracteurs : "Votre méchanceté me dépasse"

Courant novembre 2020, Yvidero a été au centre d'un scandale homosexuel qui a créé le buzz sur la toile. De son vrai nom Yvanne Niaba Béké, la web humoriste a été la cible d'une certaine Love Gugu qui a déclare avoir entretenu des relations sexuelles avec la comédienne qui a promis donner une suite judiciaire à cette affaire. Après Yvi, Nash est aussi accusée d'être lesbienne. La rappeuse ivoirienne a reçu le soutien moral de l'Ivoiro-Capverdienne.

Yvidero à Nash : "Sèche tes larmes..."

Yvidero n'a pas voulu rester silencieuse et insensible devant la situation que traverse Nash. En effet, la "go cracra du djassa", traitée de lesbienne, a jugé utile de mettre fin aux supputations en montrant publiquement l'homme qui partage sa vie intime. La jeune rappeuse est apparue en larmes dans une vidéo, suppliant certains individus de ne pas salir sa réputation. "Voici celui qui partage ma vie que j'aime énormément et qui m'aime avec mon style et tel que je suis, il me connait mieux que vous tous. Je vous ai toujours dit qu'il ne vit pas ici. J'en ai marre d'être salie", a déclaré l'ambassadrice de l'UNICEF entre deux sanglots.

Très touchée par ce que vit Nash (pour l'avoir vécu), Yvanne Niaba Béké ou encore Yvidero a apporté son réconfort à la "fille" de feu Papa Wemba. "À toi ma belle, ma soeur Nash sèche tes larmes , ils ne méritent pas de les voir. DJ Arafat avait dit on l’a traité de tout. Aujourd’hui je vois partout ceux qui le combattaient dire qu’il avait raison qu’on aurait dû l’écouter et le soutenir", a écrit Yvidero sur sa page Facebook.

Par ailleurs, l'actrice ivoirienne a tiré à boulets rouges sur des personnes qui n'ont que pour seul objectif de voir souffrir leurs semblables. "Votre méchanceté ( sourire) me dépasse et ce qui me fait le plus rire c’est bizarre les mêmes qui ont critiqué, insulté, vilipendé, etc. seront les mêmes à venir consoler avec des messages sur d’autres publications. Les mêmes pages qui vous ont livrés à la vindicte populaire viendront se jouer les médecins après la mort en postant vos photos avec des messages de soutiens HYPOCRITES", a dénoncé Yvidero.