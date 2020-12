Traitée de lesbienne, Nash exhibe son chéri : "J'en ai marre d'être salie"

Dans une vidéo où elle apparait en larmes, Nash a demandé à ses détracteurs d'arrêter de salir sa réputation. "Je n'en peux plus, je ne peux plus supporter votre malédiction, je suis fatiguée", s'est écriée la jeune rappeuse. Que s'est-il passé pour la "go cracra du djassa" soit dans cet état ?

Nash : "Vous voulez avoir ma mort sur votre conscience ?"

Natacha Flore Sonloue, plus connue sous le nom Nash, est une artiste rappeuse ivoirienne au style très remarquable. Avec son air de garçon manqué, la jeune fille a réussi à s'imposer dans l'univers de la musique rap, notamment en faisant la promotion de la langue nouchi. Mais le style vestimentaire de Nash est très souvent sujet à polémique. En effet, l'Ivoirienne est parfois taxée de lesbienne. Elle avait même été au centre d'un gros scandale il y a quelques années. Selon des informations, la chanteuse entretiendrait des relations intimes avec la nommée Maussy Gwladys. Pour sa part, Nash a toujours expliqué qu'elle n'est pas lesbienne même si la protégée de Boni RAS a avoué que des femmes lui ont déjà fait la cour.

Visiblement, Nash n'a pas encore fini avec cette affaire puisque le lundi 21 décembre 2020, elle a laissé éclater sa colère et sa tristesse. À travers une vidéo publiée sur la toile, l'ambassadrice de l'UNICEF a supplié ses détracteurs de ne pas salir sa réputation. Dans un post sur sa page Facebook, la promotrice du festival Hip Hop Enjaillement a présenté l'homme qui partage sa vie. "À partir d'aujourd’hui, fermez vos gueules une bonne fois pour toutes après cette photo et ce post . Si ça peut vous faire plaisir (...) Voici celui qui partage ma vie que j'aime énormément et qui m'aime avec mon style et tel que je suis, il me connait mieux que vous tous. Je vous ai toujours dit qu'il ne vit pas ici. J'en ai marre d'être salie . J’ai choisi de marcher avec le seigneur JÉSUS pour faire les choses comme lui il veut. Donc, laissez-moi mener ma vie selon les instructions du Saint-Esprit. Pardon à toute ma famille, mes proches, qui seront blessés de voir mon chéri exposé", a écrit Nash.

Par ailleurs, Nash a demandé pardon à son chéri, car elle s'était juré de ne pas l'exposer jusqu'à ce qu'ils le décident ensemble. "Pardonnez-moi, mais comprenez-moi, je n'en peux plus, j'ai craqué", s'est-elle justifiée.