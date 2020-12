Évacuation de Maurice Guikahué : Voici celui qui a tout géré

Quelques jours après l'évacuation de Maurice Guikahué vers Paris, de nouvelles révélations surgissent sur cette affaire. En effet, le secrétaire exécutif en chef du PDCI d'Henri Konan Bédié a pu être transféré en France sous la supervision d'un des proches d'Alassane Ouattara. Qui est cet homme qui a tout bouclé pour le départ de l'ex-ministre de la Santé au pays d'Emmanuel Macron ?

Le rôle joué par le médecin de la présidence dans l'évacuation de Maurice Guikahué

Depuis le 6 novembre 2020, Maurice Kakou Guikahué était détenu à la Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan (MACA). Au lendemain de la création du Conseil national de transition (CNT) par Henri Konan Bédié et l'opposition ivoirienne, le secrétaire exécutif du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) était dans le viseur de la justice.

Au cours d'un échange avec la presse, le procureur Adou Richard a fait savoir que cet acte était constitutif d'attentat et de complot contre l'autorité et l'intégrité du territoire national. C'est dans ce contexte que le bras d'Henri Konan Bédié a été arrêté le 3 novembre au domicile de son mentor sis à Cocody. Maurice Kakou Guikahué a été placé sous mandat de dépôt avant d'être conduit à la Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan en compagnie d'autres cadres du PDCI.

Mais dans la nuit du samedi 19 au dimanche 20 décembre 2020, la santé de l'ancien ministre de la Santé se dégrade à tel point qu'il est évacué en France après avoir été hospitalisé à l'Institit de cardiologie d'Abidjan. Comment l' évacuation de Maurice Guikahué a-t-elle été gérée par le pouvoir d'Alassane Ouattara ?

Dans sa parution du lundi 28 décembre 2020, Africa Intelligence nous apprend que l' évacuation de Maurice Guikahué s'est effectuée sous la supervision de Mamadou Diaby, le médecin de la présidence de la République. Notre source poursuit en ajoutant que les frais de l'évacuation de l'opposant ivoirien ont été entièrement endossés par l'État de Côte d'Ivoire. Pour l'heure, aucune nouvelle n'a filtré sur l'état de santé de ce cadre du PDCI.