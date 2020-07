Le COVID-19 fait irruption à la MACA: Des prisonniers infectés

Au moins soixante pensionnaires de la Maison d’arrêt et de Correction d’Abidjan (MACA), auraient contracté le virus du Covid-19, apprend-on de sources proches de l'établissement pénitentiaire.

Plusieurs cas de Covid-19 signalés à la MACA: Le cri de coeur des prisonniers

La MACA serait-elle au bord de la crise sanitaire liée à la maladie à coronavirus? C’est en tout cas ce que semble confirmer des sources internes à la plus grande prison de Côte d’Ivoire.

Selon Linfodrome.ci, ce sont en effet plus d’une soixantaine de prisonniers qui seraient infectés par le virus responsable de cette pandémie mondiale. Pis, les conditions de prise en charge des malades atteints de cette pneumonie virale, laissent à désirer et exposent l’établissement à un risque d’explosion des cas si rien n’est fait pour corriger le tir.

«La MACA est surpeuplée et chaque jour, ce sont de nouveaux cas qui sont signalés », révèle notre source, ajoutant que certains malades auraient atteint le stade ultime, développant ainsi des symptômes telles que la diarrhée accompagnée de sang pour certains, et la toux pour d’autres. Lors de la survenance de la maladie en Côte d’Ivoire en mars dernier, des voix s’étaient élevées pour exiger le désengorgement des milieux carcéraux.

En réaction à cet appel et conscient de la menace que constitue la propagation du Covid-19, surtout en milieu carcéral, le président Alassane Ouattara avait le 8 avril 2020, gracié 1004 détenus encourant des peines légères et 1004 autres en fin de peine. Un geste alors salué par l’opposition mais jugé insuffisant par certains acteurs politiques dont le FPI d’Affi N’guessan qui avait plaidé pour que cette mesure soit élargie aux prisonniers militaires et autres leaders d’opinion ''injustement'' détenus.