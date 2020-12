Mali: Bonne nouvelle pour Sidiki Diabaté en prison depuis 3 mois

Après plus de 3 mois passés en prison à Bamako, le chanteur malien, Sidiki Diabaté, a obtenu la liberté provisoire ce mardi 29 décembre 2020.

Emprisonné depuis 3 mois, Sidiki Diabaté retrouve la liberté

Le talentueux chanteur malien, Sidiki Diabaté, en prison depuis plusieurs semaines pour une affaire de violences conjugales sur son ex compagne, Mamacita Sow, fêtera le nouvel an 2021 avec sa famille. L'artiste a été libéré ce mardi en attendant un éventuel procès pour éclaircir cette affaire. Tout est parti en effet de la publication sur la toile de plusieurs photos présentant le corps tuméfié de son ex petite amie.

La victime n'est pas passée par quatre chemins pour pointer du doigt le chanteur malien comme étant l'auteur de ces blessures. ‘’Il me frappait avec des rallonges … J’ai été séquestrée pendant presque deux mois. J’étais enfermée dans la maison. Il y a un gars qui me surveillait … Une fois, je suis allée me coiffer avec le gars qui me surveillait et je me suis enfuie. Il y a plusieurs témoins‘’, a relaté la jeune femme.

Bien qu'ayant affirmé que ces photos datent de plus d'un an, la belle Mamacita a porté plainte, et l'artiste, lui, a été mis aux arrêts avant d'être incarcéré à la prison centrale de Bamako depuis le 24 septembre 2020. Pour ses fans et ses proches, Sidiki Diabaté est victime d'injustice dans la mesure où il a été détenu sans jamais avoir été entendu une seule fois par un juge.

Plusieurs manifestations ont été organisées au Mali et dans d'autres pays dont la Côte d’Ivoire pour réclamer la libération du Prince de la Kora. Des actions qui semblent avoir porté fruit puisque certaines sources informent de la libération sous caution de Sidiki Diabaté ce mardi 29 décembre 2020. Une nouvelle qui suscite déjà de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. ‘’Bonne nouvelle pour la culture. Liberté provisoire pour Sidiki Diabaté. Dieu soit loué‘’, ont posté les chanteurs ivoiriens, Yodé et Siro, sur leur page facebook.