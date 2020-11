Soutien à Sidiki Diabaté: Makosso fait "fuir" Bébi Philip et Vitale

Des artistes ivoiriens se sont dissociés du concert en soutien au chanteur malien Sidiki Diabaté qui aura lieu le samedi 5 décembre prochain au stade d’Angré à Cocody.

Problèmes autour du concert en soutien à Sidiki Diabaté

Le chanteur malien, Sidiki Diabaté, séjourne depuis le 24 septembre 2020 à la prison centrale de Bamako. Il est accusé de violences conjugales par son ex compagne, Mamacita Sow. ‘’J’ai subi plusieurs violences… Il me frappait avec des rallonges… J’ai été séquestrée pendant presque deux mois. J’étais enfermée dans la maison‘’, a relaté la jeune femme.

Des proches de l’artiste, estiment cependant que sa détention est illégale. ‘’Sa version des faits n’a pas été entendue. Il est emprisonné depuis le 24 septembre dernier. Aucune écoute de fond n’a été faite. Aujourd’hui, nous voulons savoir ce qui se passe‘', a-t-on pu lire récemment sur une note publiée sur sa page Facebook.

Le chanteur malien bénéficie également de nombreux soutiens en Côte d’Ivoire. Un concert est même prévu pour le samedi 5 décembre prochain en guise de soutien. A en croire l’affiche postée sur les réseaux sociaux, cet événement est placé sous le haut parrainage du révérend général Makosso Camille et verra la participation de plusieurs artistes.

Mais des artistes dont les photos figurent sur l’affiche, disent ne pas se sentir concernés par cet événement. "Hello mes sucres, je ne souhaite la prison à personne sur cette terre et je prie pour que notre collègue artiste Sidiki Diabaté recouvre la liberté. Cela dit, je n’accepterai pas que mon image soit associée à tout événement sans mon accord préalable. Je ne suis ni de près ni de loin associée à ce que vous voyez là. Bonne semaine à tous", a posté Vitale sur sa page Facebook.

Bébi Philip s’est également dissocié de cet événement. ‘’Hello la famille. Vous avez été nombreux à marquer votre indignation lorsque vous avez vu mon image associée à cet évènement. Soyez rassurés, l'artiste Bebi Philip n'est associé ni de près ni de loin à ce projet. Restons focalisés sur l'album ''On the track'', le meilleur et à venir‘’, a-t-il posté sur Facebook. Mais pourquoi ces artistes se désolidarisent-ils de cette campagne? Ont-ils des soupçons de marmaille en vue? Difficile d'y répondre.