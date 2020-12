Titrologie du 30 décembre 2020: « Plusieurs gendarmes arrêtés »

Titrologie. En Côte d’Ivoire, le rapport final du dialogue politique entamé la semaine dernière entre le pouvoir et l' opposition occupe l'essentiel de l'actualité socio-politique de ce mercredi 30 décembre 2020.

Titrologie du 30 décembre: « Un projet de déstabilisation du pouvoir découvert dans un camp d’élite de la gendarmerie nationale »

Démarré lundi 21 décembre 2020, le dialogue politique entre le gouvernement et l'opposition ivoirienne, est arrivé à son terme, mardi. A l’issue de ces 8 jours d'intenses pourparlers, l’on note plusieurs points de convergences et aussi de divergences.

"Hamed Bakayoko arrache un accord historique", exulte Le Matin qui évoque quelques points de convergences entre pouvoir et opposition. Le journal proche du pouvoir RHDP cite : la recomposition de la commission électorale indépendante (CEI), la poursuite des discussions entre les présidents Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara, la révision du découpage électoral et la libération prochaine des prisonniers des crises de 2010 et de 2020.

Pour le Jour Plus, "Le pouvoir et l'opposition s'entendent sur un acte d'apaisement fort". «Joignons les actes aux engagements que nous venons de prendre », exhorte le Premier Ministre à la Une du journal Le Patriote.

« Le rapport final divise pouvoir et opposition », retient pour sa part Dernière Heure. Le journal proche du PDCI-RDA du président Henri Konan Bédié, révèle en effet que l’opposition n’a apposé aucune signature au communiqué final de ce dialogue politique.

« Le rapport final n’a pas fait l’objet d’une adoption », indique Pr Niamkey Koffi (PDCI-RDA), à la manchette de Le Nouveau Réveil. « L’opposition a besoin d’éclaircissement », soutient pour sa part Pr Armand Ouégnin de EDS, toujours à la Une de ce tabloïd proche de l’opposition. Ce qui fait dire à Générations Nouvelles que ces discussions se sont terminées en « queue de poisson ».

"Un projet de déstabilisation du pouvoir découvert"

D'autres sujets relatifs aux prochaines législatives et à l’arrestation de certains officiers de la gendarmerie nationale, soupçonnés de tentative de déstabilisation, sont également traités dans la titrologie de ce mercredi.

« Plusieurs gendarmes arrêtés », informe L’Inter qui révèle que l’identité d’un meneur a été dévoilée. « Le général Apalo explique tout et menace », rapporte le journal. « Un projet de déstabilisation du pouvoir découvert dans un camp d’élite de la gendarmerie nationale », peut-on lire sur le même sujet à la Une de Soir Info.