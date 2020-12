Le général Apalo Touré annoncé dans plusieurs casernes: Les raisons

Le Général Apalo Touré, Commandant supérieur de la Gendarmerie, a transmis, au nom du président Alassane Ouattara, ses « vives félicitations » aux gendarmes ivoiriens pour l’attitude républicaine adoptée durant les tragiques évènements qui ont émaillé le scrutin présidentiel du 31 octobre 2020.

Gendarmerie nationale: Le général Apalo Touré va effectuer une vaste tournée dans les casernes d'Abidjan et de l' Intérieur du pays

«Je profite de l’occasion pour vous transmettre les félicitations du Président de la République, Chef suprême des armées », a déclaré le général de Division, Alexandre Apalo Touré, lors de la célébration d’un Arbre de Noël au stade de l’École de gendarmerie d'Abidjan, à Cocody.

Le Commandant supérieur de la gendarmerie nationale a saisi l’occasion de la célébration de cet arbre de noël, pour annoncer une tournée dans les casernes d’Abidjan et de l’intérieur du pays pour, dit-il, « transmettre de vive voix les félicitations du Président de la République » aux gendarmes.

Le général Apalo se dit satisfait de l’attitude républicaine adoptée par les agents de la maréchaussée ivoirienne, avant, pendant et après le scrutin du samedi 31 octobre 2020.

«C’est parce que vous n’avez pas manqué à votre devoir républicain. Vous êtes restés debout et vous avez pu faire face à tout ce qui est arrivé avant, pendant et après le processus électoral. Je vous félicite et je vous encourage », s’est-il réjoui.

Le chef de la gendarmerie nationale a précisé que ces félicitations seront accompagnées de décorations et d’autres récompenses en nature.

Sur la question, il a indiqué qu’il est en concertation avec ses plus proches collaborateurs pour que soit déterminée la nature de ces récompenses. Il a par ailleurs prôné la rigueur, l’union, la solidarité et la fraternité d’armes au sein des éléments de l’institution qu’il dirige.

Pour le général Apalo Touré, toutes les actions entreprises, sont de nature à faire en sorte que « chaque élément trouve son bonheur».

Ce sont 1041 enfants de gendarmes qui étaient réunis autour du commandant supérieur de la gendarmerie. Venus du district d’Abidjan, ils ont célébré la fête de Noël avant la lettre et sont repartis les bras chargés de cadeaux.

Cet Arbre de Noël a été organisé par l’association des épouses de gendarmes, avec à sa tête Mme Abbé Séka.